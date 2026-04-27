Simone Lugner sorgt mit Abnehm-Projekt für Aufsehen

Mit einem ungewöhnlichen Aufruf sorgt die Star-Unternehmerin Simone Lugner für Aufsehen: Sie sucht zwei Frauen, die sie ein Jahr lang begleiten will. Diese sollten einen Body-Mass-Index zwischen 28 und 33 haben.

Simone Lugner hat ein Projekt ins Leben gerufen, das Frauen ermutigt, ihre persönliche Entwicklung öffentlich zu teilen. Mit einem Body-Mass-Index zwischen 28 und 33 sollen die Teilnehmerinnen ihre Veränderungsreise auf Social Media dokumentieren. Über „heute.at“ richtet sie sich direkt an Frauen, die ihr Leben verändern wollen: „Wir suchen zwei Frauen für ein Projekt von „Körperglanz & Shapeline“, erklärt sie.

Aktiv an Transformation arbeiten

Die Idee dahinter ist ambitioniert und langfristig angelegt. Zwei Teilnehmerinnen bekommen die Chance, ein ganzes Jahr lang begleitet zu werden und an ihrer persönlichen Transformation zu arbeiten: „Wir wollen sie ein Jahr lang begleiten, wie sie mindestens zweimal in der Woche zu uns ins Studio kommen und diverse Anwendungen machen“, sagt Lugner. Eine der beiden Frauen soll über 40, die andere unter 40 sein.

Umfassende Betreuung ohne Bezahlung

Die Frauen erhalten dabei eine umfassende Betreuung, ohne dafür bezahlen zu müssen. „Sie können zweimal in der Woche zu uns in das Studio in Wien kommen. Für die beiden ist alles kostenlos“, betont Simone Lugner. Ein Angebot, das nicht nur Unterstützung, sondern auch echte Chancen auf Veränderung bietet.

Bedingungen für Bewerberinnen

Um gratis mitzumachen, gibt es allerdings Bedingungen. Die Frauen müssen bereit sein, ihren Abnahmeprozess öffentlich auf Social Media zu dokumentieren. Außerdem spiele der BMI (Body-Mass-Index) eine entscheidende Rolle. Der müsse zwischen 28 und 33 liegen.

Bewerbungen per Video-Botschaft

Die Auswahl erfolgt in mehreren Schritten. Interessierte sollen sich zunächst mit einer persönlichen Videobotschaft bewerben. „Sie sollen sich bitte alle mit Video-Botschaft unter office@koerperglanz-shapeline.at bewerben, warum sie meinen, dass sie die Richtigen sind für uns.“