Ausweis, Führerschein, Verträge: Bald alles auf dem Smartphone?

Die Europäische Union pusht die Digitalisierung: Mit der sogenannten EUDI-Wallet sollen Bürger künftig ihren Personalausweis, Führerschein, Zeugnisse und sogar Versicherungsnachweise digital am Handy speichern können.

Anfang 2027 soll die europäische digitale Brieftasche starten – darin sollen die Bürgerinnen und Bürger wichtige Dokumente wie Ausweis, Führerschein, Zeugnisse oder gar Versicherungsnachweise aufbewahren und etwa auf dem Smartphone vorzeigen können. Das Interesse an der European Digital Identity Wallet (EUDI-Wallet) in Deutschland ist groß, wie eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab. Allerdings fehlt den meisten Menschen noch die technische Grundvoraussetzung: die aktivierte Online-Funktion des Personalausweises und die dazugehörige PIN.

In Deutschland ist Start für 2. Jänner 2027 geplant

In der am Montag veröffentlichten Bitkom-Umfrage sagten 54 Prozent der Befragten, sie wollten die EUDI-Wallet verwenden, sechs Prozent waren unentschlossen, 39 Prozent nicht interessiert. „Die meisten Menschen in Deutschland sind bereit für die EUDI-Wallet“, erklärte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Nun müsse sichergestellt werden, dass sie die digitale Brieftasche ab Januar 2027 auch unkompliziert nutzen können, sagt Wintergerst weiter.

Aktivierungs-und Informationskampagne

Wintergerst rief die Regierung auf, gemeinsam mit den Verwaltungen vor Ort eine breit angelegte Aktivierungs- und Informationskampagne zum elektronischen Personalausweis zu starten. Dabei müssten die Aktivierung der Ausweis-Online-Funktion und die PIN-Rücksetzung „so einfach und so digital wie möglich sein“.

In Österreich noch wenig bekannt

Auf den offiziellen österreichischen Regierungswebsites befinden sich nur wenig aktuelle Informationen zur EUDI-Frist im Winter. Vielmehr aber dagegen zur „ID-Austria“. Die digitale Identität wurde infolge der ersten eIDAS-Verordnung eingeführt, Österreich war hier ein Vorreiter in Europa.