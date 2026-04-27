Baustart für erstes Google-Rechenzentrum in Österreich

Mit dem Spatenstich für ein neues Rechenzentrum in Kronstorf baut Google seine digitale Infrastruktur in Österreich weiter aus. Das Projekt soll nicht nur neue Arbeitsplätze schaffen, sondern auch auf Nachhaltigkeit setzen.

Nach Fertigstellung wird die Anlage 100 direkte Arbeitsplätze schaffen und indirekt tausende weitere Jobs in den Bereichen Bau, Lieferung und lokale Unternehmen.

Nach Fertigstellung wird die Anlage 100 direkte Arbeitsplätze schaffen und indirekt tausende weitere Jobs in den Bereichen Bau, Lieferung und lokale Unternehmen.

Google hat in Kronstorf (Oberösterreich) den offiziellen Startschuss für den Bau eines neuen Rechenzentrums gegeben. Das Projekt soll der steigenden Nachfrage nach digitalen Diensten sowie KI-Anwendungen des Unternehmens Rechnung tragen und gleichzeitig ein wichtiger Infrastrukturbaustein für Österreich werden.

Google-Rechenzentrum schafft zahlreiche neue Jobs

Die geplante Anlage soll nach Fertigstellung rund 100 direkte Arbeitsplätze schaffen und darüber hinaus tausende indirekte Jobs in Bau, Zulieferbetrieben und der regionalen Wirtschaft unterstützen. Neben der wirtschaftlichen Bedeutung setzt Google auch auf Nachhaltigkeitsmaßnahmen: Geplant sind unter anderem ein begrüntes Dach mit Photovoltaikanlage sowie die Nutzung von Abwärme, die künftig an externe Partner abgegeben werden kann.

Google errichtet Grundstein für Rechenzentrum in Kronstorf

Zusätzlich kündigte das Unternehmen einen Fonds zur Verbesserung des Gewässerökosystems der Enns in Zusammenarbeit mit dem Oberösterreichischen Fischereiverband an. Auch ein Informationszentrum in Kronstorf soll entstehen, das Einblicke in digitale Infrastruktur, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Effekte des Projekts bietet. Im Bildungsbereich plant Google eine Kooperation mit der Fachhochschule Oberösterreich, um Ausbildungs- und Zertifizierungsprogramme im Bereich Künstliche Intelligenz zu entwickeln. Ziel ist es, Studierende gezielt auf künftige Anforderungen im Technologiebereich vorzubereiten.