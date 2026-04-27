Pilot tot: Segelflieger im Bezirk Innsbruck-Land abgestürzt

In der Nacht auf Montag wurde die Polizei von den italienischen Behörden informiert, dass ein Segelflugzeug vermisst wird. Eine groß angelegte Suchaktion bringt nun traurige Gewissheit.

Der Segelflieger war in der Nacht auf Montag von italienischen Behörden als vermisst gemeldet worden.

Der Segelflieger war in der Nacht auf Montag von italienischen Behörden als vermisst gemeldet worden.

Der Segelflieger könne sich auf österreichischem Staatsgebiet im Bereich Obernberg am Brenner befinden, heißt es von den italienischen Behörden. Daraufhin wird nach dem vermissten Segelflugzeug gesucht. Beteiligt waren die Polizei, die Bergrettung Oberberg/Gries, ein Polizeihubschrauber und ein Rettungshubschrauber.

In der Früh wurden die Trümmer entdeckt

Das gesuchte Segelflugzeug wurde am Montagmorgen um 08.45 Uhr in Gries am Brenner in Vinaders im alpinen Gelände aufgefunden. Der Pilot und einzige Insasse des Flugzeuges konnte nur noch tot geborgen werden. Eine Obduktion wurde angeordnet. Weitere Erhebungen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 15:59 Uhr aktualisiert