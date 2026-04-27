Pilot tot: Segelflieger im Bezirk Innsbruck-Land abgestürzt
In der Nacht auf Montag wurde die Polizei von den italienischen Behörden informiert, dass ein Segelflugzeug vermisst wird. Eine groß angelegte Suchaktion bringt nun traurige Gewissheit.
Der Segelflieger könne sich auf österreichischem Staatsgebiet im Bereich Obernberg am Brenner befinden, heißt es von den italienischen Behörden. Daraufhin wird nach dem vermissten Segelflugzeug gesucht. Beteiligt waren die Polizei, die Bergrettung Oberberg/Gries, ein Polizeihubschrauber und ein Rettungshubschrauber.
In der Früh wurden die Trümmer entdeckt
Das gesuchte Segelflugzeug wurde am Montagmorgen um 08.45 Uhr in Gries am Brenner in Vinaders im alpinen Gelände aufgefunden. Der Pilot und einzige Insasse des Flugzeuges konnte nur noch tot geborgen werden. Eine Obduktion wurde angeordnet. Weitere Erhebungen folgen.