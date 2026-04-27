Salzburg setzt auf Selbstverteidigung für Mädchen und Frauen

Eigene Stärke erkennen, Grenzen setzen und sicher handeln: Das sind die Schwerpunkte des neuen Kursangebots für Mädchen und Frauen in Salzburg.

Mit einem neuen Kursangebot stärkt die Stadt Salzburg gezielt Mädchen ab zehn Jahren und Frauen jeden Alters: Im Mittelpunkt steht die eigene Wirksamkeit – für mehr Selbstvertrauen und mehr Handlungsfähigkeit. Viele Frauen und Mädchen erleben Situationen, in denen sie sich unwohl, bedrängt oder unsicher fühlen. Genau hier setzt der Kurs an. Die Teilnehmerinnen lernen, ihre Wahrnehmung zu schärfen, Grenzverletzungen frühzeitig zu erkennen und ernst zu nehmen. Sie üben, klar zu kommunizieren, selbstbewusst aufzutreten und ihre persönlichen Grenzen deutlich zu setzen.

Frauen sollen überall selbstbestimmt auftreten können

„Mit dem neuen Angebot setzen wir auf Gleichstellung und Teilhabe: Sicherheit bildet eine Grundlage dafür, dass Frauen öffentliche Räume selbstbestimmt nutzen und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen“, sagt Stadträtin Andrea Brandner (SPÖ), ressortzuständig für Frauen.

Selbstbehauptung und Selbstverteidigungstechniken

Das Training verbindet Selbstbehauptung, Gewaltprävention und einfache, wirkungsvolle Selbstverteidigungstechniken. Die Teilnehmerinnen entwickeln konkrete Strategien, um Konflikte zu entschärfen, gefährliche Situationen zu erkennen und im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben. Dabei steht immer die individuelle Stärke im Vordergrund: Jede Frau bringt die eigenen Ressourcen mit – unabhängig von Körpergröße, Kraft oder sportlicher Erfahrung.

Ehemalige Strafrichterin leitet Kurs

Zwei erfahrenen Trainerinnen leiten den Kurs: Nicole Haberacker, ehemalige Strafrichterin mit Schwerpunkt Sexualstrafrecht, leitet eine WingTsun-Kampfkunstschule und arbeitet als Gewaltpräventionstrainerin. Juliane Schubert ist Psychologin, Mitarbeiterin im Frauennotruf und ebenfalls WingTsun-Trainerin. Beide verbinden fachliche Expertise mit langjähriger Praxiserfahrung in der Arbeit mit Frauen und Mädchen. Der Kurs findet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen für jeweils drei Stunden statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Selbstbehalt beträgt 50 Euro in den Kursen für Frauen und Mädchen ab 15 Jahren und 35 Euro für Mädchen von 10 bis 14 Jahren.