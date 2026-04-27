Salzburg: In allen Bezirken herrscht akute Waldbrandgefahr

Das Anzünden von Feuer oder das Rauchen im Wald oder in der Nähe eines Waldes sind ab sofort verboten. Salzburg hat in allen Bezirken die Waldbrandverordnung erlassen. Derzeit besteht eine hohe Gefahr von Waldbränden, teilt der Salzburger Landesforstdirektor Michael Mitter mit. Der Boden ist wegen fehlenden Niederschlägen sehr trocken, begünstigt wird das durch die geringen Schneemengen des Winters. In vielen hohen Lagen ist die Schneeschmelze, die sonst für eine Befeuchtung der Böden sorgt, schon abgeschlossen, sagt Landesforstdirektor Michael Mitter weiters.

Bäume leiden unter „Trockenheits-Stress“

Wenn ein Brand in schwer zugänglichem Gelände ausbricht, stelle das die Einsatzkräfte vor zusätzliche Herausforderungen. Die Löscharbeiten seien dann besonders schwierig. Auch außerhalb des Waldes seien größere Grillfeuer derzeit gefährlich, weil es hier durch Funkenflug zu Bränden kommen kann. Die Trockenheit wirkt sich übrigens auf die Vitalität der Bäume aus: Sie leiden unter Trockenheitsstress.

Drohnen sollen Waldbrände frühzeitig erkennen

Die Sicherheitsinstitution KFV testet derzeit eine neue Drohnen-Technologie zur Waldbrand-Früherkennung. Gesucht werden Partner-Gemeinden und Feuerwehren für einen Pilotversuch, um mithilfe der KI-gestützten PyroScout-Drohnen kleinste Hitzequellen zu erkennen und so Brände frühzeitig zu bekämpfen. Das System analysiert auch Temperaturmuster und Trockenstress in gefährdeten Waldgebieten. Interessierte Gemeinden können sich zur Teilnahme am Pilotprojekt melden. Heuer gab es bereits 57 Waldbrände, alle wurden durch menschliches Handeln verursacht.