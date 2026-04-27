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Das Bild auf 5min.at zeigt Bad Hofgastein.
Zunächst gibt es noch die eine oder andere Sonnenstunde, im Lauf des Vormittags ziehen dann aber von Süden her immer mehr und dichtere Wolken auf.
Österreich
27/04/2026
Mehr Wolken

Wetter am Dienstag etwas unbeständiger

Der Dienstag wird etwas unbeständiger als der Montag. Im Westen und Südwesten zeigen sich bereits am Vormittag einige Wolken, im Tagesverlauf werden diese auch in den übrigen Regionen häufiger.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)

Erst gibt es noch längere Sonnenfenster. Danach ziehen von Südwesten her immer mehr Wolken auf und die Sonne schimmert nur noch vorübergehend durch. Im Lauf des Nachmittags steigt von Vorarlberg bis in die westliche Obersteiermark und bis Kärnten die Regenwahrscheinlichkeit.

Teils gewittrige Regenschauer möglich

Gipfel geraten durch Quellbewölkung in Nebel und es entwickeln sich einige teils gewittrige Regenschauer. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nordost. In 2000 Metern Höhe hat es von Ost nach West 2 bis 8 Grad. Vom Innviertel und vom Flachgau bis ins Burgenland bleibt es hingegen weitgehend trocken. Im Donauraum bläst lebhafter Ostwind. Die höchsten Temperaturen steigen auf 15 bis 23 Grad.

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