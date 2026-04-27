Frau (42) kracht gegen Felswand – schwer verletzt

Im Bezirk Reutte in Tirol kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall. Eine Frau kam mit dem Auto von der Straße ab und krachte gegen eine Felswand – mit bösen Folgen.

Am 27. April war eine 42-jährige Österreicherin mit dem Auto im Gemeindegebiet von Breitenwang (Bezirk Reutte, Tirol) unterwegs. Dabei fuhr sie auf der Plansee Straße in Richtung Deutschland. Und plötzlich passierte es: Wie die Polizei informiert, kam das Fahrzeug aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und die Frau knallte gegen eine Felswand. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. „Sie wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden“, so die Polizei abschließend.