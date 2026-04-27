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/ ©O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk
Foto auf 5min.at zeigt Rettungsautos und Feuerwehrautos
Die Verletzte wurde von der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht.
Reutte/Tirol
27/04/2026
Im Krankenhaus

Frau (42) kracht gegen Felswand – schwer verletzt

Im Bezirk Reutte in Tirol kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall. Eine Frau kam mit dem Auto von der Straße ab und krachte gegen eine Felswand – mit bösen Folgen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Am 27. April war eine 42-jährige Österreicherin mit dem Auto im Gemeindegebiet von Breitenwang (Bezirk Reutte, Tirol) unterwegs. Dabei fuhr sie auf der Plansee Straße in Richtung Deutschland. Und plötzlich passierte es: Wie die Polizei informiert, kam das Fahrzeug aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und die Frau knallte gegen eine Felswand. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. „Sie wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden“, so die Polizei abschließend.

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