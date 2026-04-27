Baum gegen Kopf geschleudert – Hubschraubereinsatz in Tirol

Im Bezirk Kufstein in Tirol kam es am Montagnachmittag zu einem Forstunfall. Dabei wurde einem 65-Jährigen ein Baum gegen den Kopf geschleudert. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Am 27. April führten zwei Österreicher (62 und 65 Jahre) in einem Wald in Vorderthiersee (Bezirk Kufstein, Tirol) Forstarbeiten durch. Dabei zogen sie mit einer Seilwinde Baumstämme aus dem Wald. Doch dann passierte es: Ein Baumstamm verkeilte sich und wurde gegen den Kopf des 65-Jährigen geschleudert. Wie die Polizei informiert, erlitt der Mann bei dem Forstunfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.