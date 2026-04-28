Wetteränderung bringt jetzt etwas Regen: Karte zeigt, wie viel kommt

Nachdem der Frühling bisher viel zu trocken war, sorgt eine kurze Wetteränderung für ein wenig Regen in Teilen Österreichs. Wo etwas kommt und wie viel das sein soll, zeigt nun eine Karte. Alles dazu erfahrt ihr hier bei uns.

Der Frühling war bisher äußerst trocken. So trocken, dass man österreichweit im März im Vergleich zum langjährigen Mittel rund 55 Prozent Niederschlag weniger hatte. Im April hat sich die Lage noch einmal verschärft, da waren es im Schnitt österreichweit sogar knapp 66 Prozent Regen und Schnee, die gefehlt haben. Als Folge davon sind in den letzten Tagen gleich mehrere Wald- und Wiesenbrände entstanden, im Lesachtal in Kärnten und im Bezirk Graz-Umgebung hat ein noch unbekannter Auslöser, die Trockenheit und der Wind schließlich für jeweils riesige Waldbrände gesorgt. Alles zum Lesachtal unter anderem hier: Waldbrand im Lesachtal: Verstärkung in den Morgenstunden eingetroffen. Alles zum Waldbrand in der Steiermark auch hier: Waldbrand Eisbach: Lage bleibt angespannt – 250 Einsatzkräfte im Einsatz.

Verbreitet bisher nur 20 bis Liter pro Quadratmeter gefallen

Auch beim Blick auf die bisher gefallenen Niederschlagsmengen im Frühling (März und April) sieht man sofort: Das passt so nicht. „Mit Ausnahme der Nordalpen von Vorarlberg bis zum Wienerwald sind verbreitet lediglich 20 bis 50 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen“, berichten nun etwa die Meteorologen der österreichischen Unwetterzentrale. Extrem seien dabei die Werte in Kärnten und der Steiermark – also südlich des Alpenhauptkamms. An der Uni Graz und im Lavanttal (Kärnten) bei den beiden Messstationen seien demnach in fast 60 Tagen erst 14 Liter pro Quadratmeter gefallen, in Döllach im oberen Mölltal (Kärnten) waren es überhaupt erst zehn Liter pro Quadratmeter. In Graz etwa steuert man dadurch aktuell auf den trockensten Frühling der Messgeschichte zu.

Meteorologen erwarten „ein paar Schauer“ in Österreich

Doch die Meteorologen zeigen auf, dass sich eine Wetteränderung anbahnt. Ein klein bisschen Regen erwartet uns vor allem am Dienstag und am Mittwoch. Von Vorarlberg bis in die Steiermark kann es „ein paar Schauer geben“, weiß man bei der österreichischen Unwetterzentrale, möglich sind fünf bis 15 Liter pro Quadratmeter. Der große und dringend benötigte Landregen ist es jedoch nicht. Und: Die Linderung der aktuellen Trockenheit ist nur von kurzer Dauer, danach stellt sich nämlich wieder trockenes Wetter ein, das auch bis in den Mai hinein geht, so die Experten. Generell trocken sind die Aussichten dagegen in Ober- und Niederösterreich, sowie in Wien und im Nordburgenland. Eine Karte zeigt die Niederschlagsverteilung der kommenden Stunden und Tage deutlich.

©UBIMET So viel Regen soll nun fallen.