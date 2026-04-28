Geld zurück von 10 Banken? Diese Österreicher können sich jetzt melden

Weil Bestandsprovisionen nach Ansicht des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) bis zumindest Ende 2017 nicht ausreichend offengelegt wurden, können Kunden mehrerer Banken nun Ansprüche anmelden. Alles dazu hier bei uns.

Vermittelt eine Bank einen Fonds, bekommen sie von Kapitalanlagegesellschaften oft Provisionen. Legen sie diese Bestandsprovisionen aber nicht gegenüber ihren Kunden offen, sind sie nach Rechtsauffassung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) unzulässig und müssen an die Kunden weitergegeben werden. Die Konsumentenschützer konnten sich in diesem Punkt auch schon mit mehreren Bankengruppen außergerichtlich einigen, mit vielen weiteren strebt man eine Einigung an. Nun können jedenfalls noch mehr Menschen hierzulande ihre Ansprüche anmelden. Für welche Bankengruppen der VKI die Anspruchsanmeldung neu öffnet, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Kunden dieser Banken können nun ihre Ansprüche anmelden: Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Raiffeisen Bank International AG (inklusive Raiffeisen Zentralbank)

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft

Schöller Bank AG

HYPO-BANK Burgenland AG (Bank Burgenland, Bank Burgenland Kärnten)

Schelhammer Capital Bank AG (inklusive „die plattform“)

Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (HYPO Oberösterreich)

Hypo Tirol Bank AG

Bankhaus Carl Spängler & CO AG

Hypo Vorarlberg Bank AG

So läuft die Anmeldung und der folgende Prozess nun ab

Ihre Ansprüche anmelden bzw. prüfen lassen können nun jene Kunden, denen von einer der oben genannten Banken bis zum 31. Dezember 2017 ein Fondsprodukt vermittelt worden ist. „Der VKI wird die gesammelten Fälle bei der jeweiligen Bank intervenieren, in Verhandlungen eintreten und auf eine außergerichtliche Lösung hinwirken“, heißt es seitens der Konsumentenschützer weiter. Anmelden kann man sich übrigens kostenlos hier auf der VKI-Website.

Bestandsprovisionen „meist“ bis Ende 2017 nicht offengelegt

Die unzureichende Offenlegung von Bestandsprovisionen würde aber allgemein die gesamte Bankenbranche betreffen, sofern einem Kunden im Wertpapiergeschäft Fonds vermittelt worden sind, so der VKI. Das Wertpapieraufsichtsgesetz würde strikte Voraussetzungen vorsehen, unter denen Banken Bestandsprovisionen eben einbehalten dürfen. Das sei bis Ende 2017 „meist nicht erfüllt“ worden, teilt der VKI seine Einschätzung. Dementsprechend würden betroffenen Kunden Herausgabeansprüche zustehen.

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VKI-Jurist: „Unser Ziel ist es…“

„Unser Ziel ist es, Betroffene bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche zu unterstützen und auch mit weiteren Bankinstituten eine faire Lösung für betroffene Konsument:innen zu erreichen. Die Erfahrungen mit anderen Bankengruppen zeigen, dass konstruktive Einigungen möglich sind“, weiß Stefan Schreiner, zuständiger Jurist der Abteilung Intervention im VKI, abschließend.