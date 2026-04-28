Tödlicher Arbeitsunfall: 54-Jähriger von Deckenkran erdrückt

Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich Montagnachmittag, am 27. April 2026 gegen 14.20 Uhr, in Guntramsdorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) ereignet. Ein 54-jähriger Mann wurde dabei von einem Deckenkran erdrückt.

Der 54-jährige Türke war zum Zeitpunkt des tragischen Unfalls gerade dabei, Metallstücke mit dem Deckenkran zu verladen. Dabei hat er das Gerät selbst mittels Handsteuerung bedient, als er von ebenjenem erdrückt wurde. Die Ursache dafür ist noch völlig unklar, berichtet nun die Polizei. Die eingetroffenen Rettungskräfte konnten schließlich nur noch den Tod des Mannes feststellen, das zuständige Arbeitsinspektorat wurde informiert.