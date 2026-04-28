Nach Klage: Stromkunden bekommen jetzt Geld zurück

Einige Haushalte mit PV-Anlagen mussten in der Vergangenheit einen Ausgleichsenergiebeitrag zahlen. Doch die Arbeiterkammer ist dagegen vorgegangen und konnte etwas bewirken.

Bis zu 171,34 Euro monatlich mussten die betroffenen zahlen , doch das ließen sie sich nciht gefallen und wandten sich an die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK). Mit diesem Beitrag sollten Kosten abgedeckt werden. Und diese entstanden durch die Differenz zwischen der von Spotty erstellten Stromverbrauchs- bzw. Einspeise-Prognose und der tatsächlichen Erzeugung oder dem tatsächlichen Verbrauch. Die Berechnung war aber nicht nachvollziehbar und die Höhe der Kosten war für die Kunden nicht vorhersehbar. Deshalb sah die Arbeiterkammer Oberösterreich die Vertragsklausel als intransparent an und reichte eine Unterlassungsklage nach dem Konsumentenschutzgesetz ein.

Zählt Stromerzeugung mit PV-Anlage als unternehmerische Tätigkeit?

Doch das Unternehmen Spotty argumentierte vor Gericht, dass Haushalte, die PV-Strom einspeisen, unternehmerisch tätig seien und somit das Konsumentenschutzrecht nicht anzuwenden sei. Das erstinstanzliche Handelsgericht Wien gab Spotty recht und wies die Klage ab. Doch das ließ sich die AK Oberösterreich nicht gefallen und legte Berufung ein. Mit Erfolg: Das Oberlandesgericht Wien (OLG Wien) hob die Entscheidung auf und entschied, dass das Einspeisen von überschüssigem Strom aus einer Photovoltaikanlage keine unternehmerische Tätigkeit ist. Denn es wird nur zeitweise und nicht planbar mehr Strom erzeugt, als verbraucht wird, und damit gelten die Merkmale einer unternehmerischen Tätigkeit nicht. Das Konsumentenschutzgesetz kommt in vollem Umfang zur Anwendung.

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Ausgleichsenergiebeitrag nicht gültig

Das OLG Wien stellte außerdem fest, dass die Verrechnung des Ausgleichsenergiebeitrages unzulässig ist. Denn die Klausel erklärte weder die Berechnung der „Prognose aller Spotty-Kunden“ noch andere Grundlagen für den Ausgleichsenergiebeitrag. Die Kunden konnten sich deswegen auch nicht zuverlässig über ihre Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Ausgleichsenergiebetrag informieren.

Urteil gegen Spotty final bestätigt

Die von Spotty gegen das Urteil eingebrachte Revision wurde vom OGH abgewiesen. Somit wurde das Urteil des OLG Wien final bestätigt. „Mit diesem Urteil haben wir eine wichtige Rechtsfrage geklärt. Auf Haushalte mit PV-Einspeisung ist das Konsumentenschutzgesetz in vollem Umfang anzuwenden. Wenn Energieunternehmen rund um die PV-Einspeisung unzulässige Vertragsklauseln verwenden, werden wir weiterhin konsequent dagegen vorgehen“, sagt dazu AK-Präsident Andreas Stangl.

Spotty muss Stromkunden Geld zurückzahlen Spotty verwendet die unzulässige Klausel seit 1. September 2023 nicht mehr. Alle Kunden, die nachweisen können, dass sie vor diesem Zeitpunkt bezahlt haben, können von Spotty die Rückzahlung fordern. Die AK Oberösterreich stellt dafür einen Musterbrief für die Rückforderung zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 09:44 Uhr aktualisiert