Österreicher (48) rast mit 175 km/h betrunken durchs Zillertal

Sowohl der Führerschein als auch das Auto eines 48-jährigen Österreichers wurden Montagabend, am 27. April 2026, im Zillertal (Tirol) beschlagnahmt. Er war mit 175 km/h im 100er unterwegs - und noch dazu stark betrunken.

Gegen 21 Uhr ist Montagabend, am 27. April 2026, eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf ein Auto aufmerksam geworden, das auf der Zillertalbundesstraße deutlich zu schnell fuhr. Eigentlich wären nur 100 km/h erlaubt gewesen, der 48-jährige Österreicher wurde allerdings mit einer Geschwindigkeit von bis zu 175 km/h gemessen, heißt es seitens der Polizei nun. Dabei habe der Lenker auch mehrmals im Überholverbot überholt.

48-Jähriger war stark betrunken, ist Führerschein und Auto los

Als man ihn anhielt und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzog, wurden bei ihm auch noch „deutliche Alkoholisierungssymptome“ festgestellt. Ein anschließender Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung, erklärt man seitens der Polizei. Dem 48-Jährigen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen, außerdem wurde auch das Auto vorläufig beschlagnahmt.