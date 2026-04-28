„Weniger Pension heißt auch weniger Geschenke für die Enkerl“

Die Eckpunkte des Doppelbudgets stehen, dabei sollen unter anderem die Lohnnebenkosten sinken. Gleichzeitig werden auch Pensionisten wohl wieder zur Kasse gebeten. Das sorgt für große Kritik bei der KPÖ.

Montagabend, am 27. April 2026, hat die Regierung die Eckpunkte des Doppelbudgets für die Jahre 2027 und 2028 vorgestellt. Mit dabei war unter anderem eine Senkung der Lohnnebenkosten, die zu einem großen Teil wohl auch von den Unternehmen selbst getragen wird, und zahlreiche noch auszuarbeitende Maßnahmen, die für Einsparungen in der Höhe von mehreren Milliarden Euro sorgen sollen. Alles dazu auch hier: Lohnnebenkosten sinken: Regierung beschließt 5-Milliarden-Doppelbudget. Ebenfalls gespart wird auch wieder bei Österreichs Pensionisten. Dazu soll die Erhöhung in den kommenden beiden Jahren im Schnitt jeweils einen Viertelprozent unter der Inflation liegen: Jetzt fix: Auch Österreichs Pensionisten müssen wieder blechen.

KPÖ befürchtet noch mehr Einsamkeit in der Gesellschaft

Kritik vor allem an den Maßnahmen bei Österreichs Pensionisten gibt es nun seitens der KPÖ. KPÖ-Bundessprecher Tobias Schweiger dazu: „Weniger Pension heißt mehr Altersarmut, heißt weniger Lebenserwartung, heißt aber auch weniger Geschenke für die Enkerl und auch weniger soziale Teilhabe für unsere Eltern und Großeltern – und damit mehr Einsamkeit in der Gesellschaft.“ Wie man bei der KPÖ weiß, würden schon heute viele Menschen, die zur Sozialberatung kommen, Pensionisten seien.

„Es sollte keine Milliardäre und keine Armut geben“

Weiterhin vehement tritt man derweil für Millionärs- und Erbschaftssteuern ein. Diese hat die Bundesregierung bei der Pressekonferenz Montagabend aber einmal mehr ausgeschlossen. „Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Es sollte keine Milliardäre und keine Armut in diesem Land geben“, fordert Schweiger die Regierung zum Handeln auf.