Kickl: „Da werden sich die Unternehmen bedanken“

Das Budget wird auch in den kommenden Jahren weiter saniert werden. Gleichzeitig werden, wie die Regierung in einer Pressekonferenz Montagabend, am 27. April 2026, bekanntgegeben hat, auch die Lohnnebenkosten gesenkt. Ausgeglichen wird das von einer Reihe an Maßnahmen, unter anderem auch durch die Unternehmen selbst. Ebenfalls nicht ungeschoren davon kommen Österreichs Pensionisten, die 2027 und 2028 wohl wieder mit einer geringeren Pensionserhöhung rechnen müssen. Alles dazu auch hier: Jetzt fix: Auch Österreichs Pensionisten müssen wieder blechen.

FPÖ-Chef zieht „vernichtende Bilanz“

Kritik gibt es unter anderem von der KPÖ, aber auch von der FPÖ als stimmenstärkste Kraft in der Opposition. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat zu den Eckpunkten zum Doppelbudget nun eine „vernichtende Bilanz“ gezogen. „Mit diesem Doppelbudget wird die Handlungsunfähigkeit der Dreierkoalition endgültig offensichtlich. Es fehlen weiterhin jegliche strukturellen Einsparungen, der negative Trend der wachsenden Staatsschulden wird nicht durchbrochen und große Teile des Regierungsprogramms werden de facto begraben“, so Kickl.

Auch Pensionisten müssen „zahlen“: „Nicht gerade gerecht“

Auch an der Senkung der Lohnnebenkosten findet er wenig Gutes. „Da werden sich die Unternehmen bei der Bundesregierung bedanken“, meint er mit Verweis darauf, dass sich diese die Lohnnebenkosten-Senkung zum Teil „selbst“ bezahlen müssen. Ebenfalls als „nicht gerade gerecht“ bezeichnet Kickl, dass Pensionisten erneut „zur Kasse“ gebeten würden. Gleichzeitig kritisiert er, dass man bei sich selbst nicht sparen würde. Und er ist sich sicher: „Die Menschen sind nicht dumm und spüren, wenn sie verschaukelt werden.“

Kickl teilt wirtschaftspolitische Analyse der Agenda Austria

Die wirtschaftspolitische Analyse der Agenda Austria – diese hat sich in den vergangenen Wochen übrigens vehement für ein höheres Pensionsantrittsalter und Sparmaßnahmen in diesem Bereich ausgesprochen – würde man teilen. Dabei spricht Kickl von „echten Strukturreformen und einer Staatseinnahmequote unter 50 Prozent“.

„Regierung hat ihre letzte Chance vertan“

Danach wendet er sich mit einer ganzen Kaskade an Fragen an Bundeskanzler Christian Stocker: „Wo bleiben die Einsparungsvorschläge im eigenen Apparat, Herr Stocker? Wo die angekündigten Einsparungen bei Förderungen bis hin zu Doppel- und Mehrfachförderungen. Wo der Aufnahmestopp im öffentlichen Sektor und öffentlichen Dienst, wo jede zweite freiwerdende Stelle im Verwaltungs-Overhead nicht nachbesetzt wird? Der öffentliche Sektor wächst sogar munter weiter, während der Leistungs-Output schwindet. Wo bleibt die dringend notwendige Entbürokratisierung?“ Für Kickl sei abschließend klar, dass die Regierung „ihre letzte Chance vertan“ hätte.