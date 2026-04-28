Trotz Teuerung: So viele Österreicher wollen im Sommer verreisen

Der ÖAMTC hat im Rahmen des "ÖAMTC Reisemonitorings" auch heuer wieder die Sommerurlaubspläne der Österreicher erhoben. Die Befragung fand Ende März statt.

94 Prozent gaben zum Zeitpunkt der Befragung an, im Sommer verreisen zu wollen. Vier von zehn hatten bereits gebucht, 45 Prozent planten noch zu buchen. Vor allem das Budget und Sicherheitsaspekte spielen bei der Urlaubsplanung eine entscheidende Rolle. „Trotz hoher Reiseabsicht beeinflussen wirtschaftliche und geopolitische Faktoren die Planung spürbar: Finanzielle Überlegungen und Sicherheitsbedenken zählen zu den häufigsten Gründen gegen eine Reise“, erklärt ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek.

Ausland als beliebtes Urlaubsziel

70 Prozent der Österreicher wollen ins Ausland reisen – dabei gehören Italien, Kroatien, Griechenland und Spanien zu den beliebtesten Reisezielen. Die Hälfte der Befragten plant auch einen Urlaub innerhalb Österreichs. Kärnten und Steiermark teilen sich dabei mit je 18 Prozent den ersten Platz. All diese Ziele punkten durch Nähe, Sicherheit und gute finanzielle Planbarkeit. Der Urlaub am Meer bleibt mit 59 Prozent jedoch weiterhin die beliebteste Urlaubsart.

Teuerung beeinflusst Urlaubsplanung

Laut Polasek geben 15 Prozent der Befragen an, dass die finanzielle Situation für die Wahl des Urlaubsziels auschlaggebend war oder sein wird. Aufgrund der anhaltenden Teuerung müssen die Österreicher heuer besonders sparen. 83 Prozent entscheiden sich bewusst für günstigere Unterkünfte, Reisen in der Nebensaison oder sparen bei Restaurantbesuchen und Ausflügen. Das durchschnittliche Urlaubsbudget der Österreicher liegt 2026 bei 1.189 Euro pro Person, was leicht unter dem Vorjahreswert von 1.233 Euro liegt.