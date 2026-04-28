Sperren und Staus: Österreichs Straßen Anfang Mai ausgelastet

Das verlängerte Wochenende rund um den Staatsfeiertag am 1. Mai wird laut ARBÖ-Informationsdienst verkehrsintensiv. Autofahrer müssen mit Staus, Sperren und Umleitungen rechnen.

Viele nutzen den Feiertag für Kurzurlaube, Verwandtenbesuche oder Ausflüge. Daher ist auf den Hauptverkehrsrouten in und rund um die Landeshauptstädte mit langen Staus zu rechnen. Die erste Reisewelle erwartet der ARBÖ am Donnerstag, dem 30. April, ab dem frühen Nachmittag. Am Sonntag, dem 3. Mai, wird die zweite Reisewelle auf den vermutlich gleichen Strecken wie am Donnerstag, nur in umgekehrter Richtung, erwartet. Die betroffenen Strecken können der Infobox am Ende dieses Artikels entnommen werden.

Sperren in Wien erwartet

Am Freitag, dem 1. Mai, beginnt der Maiaufmarsch in Wien. Erfahrungsgemäß kann man mit Sperren auf und rund um die Ringstraße rechnen. Besonders betroffen sind der Bereich zwischen Julius-Raab-Platz und der Universität sowie später der Abschnitt Stadiongasse bis Universität. Der Verkehr wird großräumig über die Zweierlinie umgeleitet. Wer nicht zum Maiaufmarsch muss, sollte die Wiener Innenstadt möglichst meiden und großräumig ausweichen.

Auch Linz ist betroffen

Auch in Linz startet der traditionelle 1. Mai-Festzug. Verzögerungen sind im Bereich Volksgarten, Landstraße, Hauptplatz sowie auf den angrenzenden Straßen zu erwarten, so der ARBÖ.

Grazer Öffis und Innenstadt

In Graz führt der Maiaufmarsch traditionell vom Bereich Volksgarten in Richtung Hauptplatz. Der Marsch ist laut Veranstaltungsangaben am Vormittag geplant. Staus und kurzfristige Sperren sind vor allem im Bereich Volksgartenstraße, Südtiroler Platz, Annenstraße, Hauptplatz und in angrenzenden Innenstadtbereichen möglich. Auch die Linien der Öffis können durch Aufmärsche und Sperren kurzzeitig betroffen sein.

Sperre rund um den Ossichaer See

Am Sonntag, dem 3. Mai, findet der 21. Radler- und Skater-Erlebnistag „Ossiacher See autofrei“ statt. Zwischen 10 und 15 Uhr ist die Strecke rund um den Ossiacher See für den motorisierten Verkehr gesperrt, bereits ab 9 Uhr beginnen erste Absperrmaßnahmen. Wer nicht an der Veranstaltung teilnimmt, sollte diesen Bereich am Sonntagvormittag und in den frühen Nachmittagsstunden meiden.