Gewessler zu Doppelbudget: „In Zahlen gegossene Ungerechtigkeit“

Die Regierung hat Montagabend, am 27. April 2026, die Eckpunkte des Doppelbudgets für 2027 und 2028 vorgestellt. Während sich Kritik und Freude größtenteils die Waage halten, ist vor allem der politische Mitbewerber unzufrieden.

Die Eckpunkte zum Doppelbudget für die kommenden beiden Jahre stehen, Kritik und Freude hält sich dabei in Österreich die Waage. Mehr dazu hier: Eckpunkte für Doppelbudget fix: Gemischte Reaktionen in Österreich. Eher weniger Freude sorgen die Sparmaßnahmen jedoch beim politischen Mitbewerber. So macht sich die KPÖ etwa um Österreichs Pensionisten Sorgen. Bei ihnen wird die Erhöhung in den kommenden beiden Jahren niedriger ausfallen. Alles dazu auch hier: Jetzt fix: Auch Österreichs Pensionisten müssen wieder blechen. Die FPÖ kritisiert die Eckpunkte als Gesamtes. Mittlerweile hat sich auch Grünen-Klubobfrau Leonore Gewessler der scharfen Kritik der Kollegen angeschossen.

Gewessler: „Ich kann es echt nicht mehr hören…“

Die Gegenfinanzierung der Lohnnebenkostensenkung würde vor allem „Frauen in Teilzeit, Familien und Pensionist:innen“ treffen, heißt es nun in einer Aussendung der Grünen. Gleichzeitig würden Millionen- und Milliardenerben verschont bleiben, so die Kritik. „Dieses Budget ist in Zahlen gegossene Ungerechtigkeit“, so Gewessler, die besonders scharf mit der Finanzierung ins Gericht geht. „Ich kann es echt nicht mehr hören: Immer soll die breite Mitte zahlen, während sich das oberste Prozent gemütlich zurücklehnt und kaum etwas beiträgt. Damit reicht’s mir.“

Doppelbudget für Gewessler „ungerecht und mutlos“

Gleichzeitig vermisst Gewessler auch Investitionen in die heimische Energieproduktion. „Für Autobahnen im Naturschutzgebiet gibt es Milliarden. Für Windräder und Wärmepumpen, also für unsere Unabhängigkeit, fehlt das Geld“, so die Kritik der Grünen-Klubobfrau. Bei den angekündigten Strukturreformen sieht sie nur leere Versprechungen: „Auf der Verpackung stehen sie drauf, aber wenn man reinschaut, findet man sie nicht.“ Abschließend fasst sie das Doppelbudget als „ungerecht und mutlos“ zusammen.