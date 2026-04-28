Grippewelle hat in Wien früher als sonst ihren Höhepunkt erreicht

Im Infektionswinter 2025/26 behandelten die Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes mehr als 3.000 Patient aufgrund von Infektionen stationär. Rund jeder zehnte Patient brauchte eine intensivmedizinische Behandlung.

„Wir erlebten in dieser Saison eine klassische, aber zeitlich vorgezogene Grippewelle, einen flacheren Covid-19-Verlauf und deutlich mehr RSV-Fälle als im Vorjahr. Wir erwarten auch in Zukunft, dass sich Infektionswellen stärker verschieben, überlappen oder früher auftreten […]“, erklärt Michael Binder, Medizinischer Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes.

Verfrühter Höhpunkt

Die Grippewelle erreichte bereits im Dezember und damit früher als in den vergangenen Jahren ihren Höhepunkt. Rund 712 Patienten wurden stationär behandelt, im Jänner blieb das Niveau ähnlich hoch. Ab Februar gingen die Fallzahlen deutlich zurück, während RSV an Bedeutung gewann – mit 227 stationären Patienten gegenüber 180 Influenza-Fällen im selben Zeitraum. Diese zeitliche Überlagerung mehrerer Viruswellen führte phasenweise zu erhöhtem Versorgungsdruck in den Kliniken.

Vor allem Kinder sind schwer betroffen

Zahlen des Wiener Gesundheitsverbandes zeigen auch, dass Kinder häufiger von schweren Verläufen betroffen sind. Allein im Dezember mussten 22 Kinder und Jugendliche aufgrund von Infektionen intensivmedizinisch betreut werden. „Das Immunsystem von Säuglingen und Kleinkindern kommt oft erstmals mit verschiedenen Erregern in Kontakt, manchmal auch gleichzeitig“, erklärt Thomas Wagner, Vorstand der Abteilungen für Kinder- und Jugendheilkunde an den Kliniken Floridsdorf und Donaustadt.

Impfen kann Risiko minimieren

Neben Kindern sind auch Personen über 60 Jahren, Menschen mit Vorerkrankungen sowie ungeimpfte Menschen besonders oft von Infektionen betroffen. „Die gute Nachricht ist: Ein schwerer Verlauf ist oft vermeidbar. Seit Ende 2024 ist die Influenza-Impfung für alle in Österreich lebenden Menschen kostenlos verfügbar. Dieses Angebot könnte gerade von Risikogruppen noch stärker genutzt werden“, erinnert Marton Szell, interimistischer Leiter der Notfallambulanz mit Infektionsambulanz der Klinik Donaustadt.