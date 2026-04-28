Familienleistungen: 339 Millionen Euro ins Ausland geflossen

Jahr für Jahr zahlt Österreich hunderte Millionen Euro an Familienleistungen für Kinder, die im Ausland leben. Das hat nun eine Anfrage von FPÖ-Familiensprecherin Rosa Ecker ergeben. Wir haben hier jetzt die Zahlen für euch.

Aus einer Anfragebeantwortung von Finanzminister Markus Marterbauer geht nun hervor, dass in den vergangenen beiden Jahren jeweils deutlich mehr als 300 Millionen Euro an Familienleistungen von Österreich an im Ausland lebende Kinder gegangen sind. Die Anfrage stammte von FPÖ-Abgeordneter und -Familiensprecherin Rosa Ecker, die meint, dass das Sozialsystem „völlig aus dem Gleichgewicht“ sei. Sie fordert, dass Familienleistungen aus dem Steuertopf „in erster Linie den Familien in Österreich zugutekommen“.

©Parlamentsdirektion /​ Thomas Topf FPÖ-Familiensprecherin fordert, dass Familienleistungen nur Kindern und Familien zugute kommen, die auch in Österreich leben.

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So viel Geld hat Österreich an Familienleistungen ins Ausland überwiesen

„Die von Österreich ausbezahlten Familienleistungen für nicht in Österreich wohnhafte Kinder betrugen im Jahr 2024 328.437.462,87 Euro“, heißt es in der Anfragebeantwortung. Mehr als 328 Millionen Euro sind 2024 an Familienleistungen also ins Ausland geflossen. 2025 waren es dann mehr als 339,7 Millionen Euro für nicht in Österreich wohnhafte Kinder. Den größten Brocken haben in beiden Jahren jeweils „Differenzzahlungen“ ausgemacht. 2025 waren das immerhin mehr als 150 Millionen Euro, die von Österreich ins Ausland geflossen sind. Über 85 Millionen Euro sind an Kinderabsetzbetrag aus Differenzzahlung geflossen, immerhin fast 80 Millionen Euro waren es an Familienbeihilfe und noch fast 30 Millionen Euro vom Kinderabsetzbetrag aus der Familienbeihilfe.

Beihilfeart Summe in Euro 2024 Summe in Euro 2025 Differenzzahlung 148.210.042,35 Euro 150.506.417,32 Euro Kinderabsetzbetrag aus Differenzzahlung 84.978.128,97 Euro 85.191.131,81 Euro Familienbeihilfe 76.198.706,39 Euro 79.718.808,21 Euro Kinderabsetzbetrag aus Familienbeihilfe 28.275.358,52 Euro 29.780.394,13 Euro Gesamt 328.437.462,87 Euro 339.770.327,53 Euro

Wo Kinder leben, für die Österreich bezahlt

Die meisten Kinder, für die Familienleistungen ins Ausland überwiesen werden und für die Österreich vorrangig zuständig ist, sind in Ungarn wohnhaft (12.952 im Jahr 2025). Danach folgen mit Respektabstand die Slowakei, Slowenien, Rumänien, Polen, Deutschland und Tschechien mit zwischen 4.979 und 2.360 Kindern, für die Familienleistungen aus Österreich ausbezahlt wurden. Auch bei der nachrangigen Zuständigkeit hat Ungarn klar die Nase vorne mit 35.667 Kindern im Jahr 2025 vor der Slowakei, Polen, Slowenien und Tschechien mit jeweils mehr als 10.000 Kindern, für die Österreich nachrangig Geld auszahlt.

Was es bedeutet es, vorrangig oder nachrangig zuständig zu sein Geht man nach der EU-Verordnung, ist jener Staat für die Auszahlung der Familienleistungen zuständig, in dem ein Elternteil beschäftigt ist. In dem Staat, in dem die Familie den Mittelpunkt der Lebensinteressen hat, gebühren möglicherweise Ausgleichszahlungen, wenn die Familienleistungen des Beschäftigungsstaates niedriger sind. Sind beide Elternteile in verschiedenen Staaten beschäftigt, ist jener Staat vorrangig zuständig, in dem das Kind mit den Eltern lebt. Der andere Beschäftigungsstaat hat möglicherweise Ausgleichszahlungen zu gewähren. Ausgleichszahlungen werden stets vom nachrangig zuständigen Staat bezahlt. Nachrangige Zuständigkeit kann sich eben durch unterschiedliche Beschäftigungsorte ergeben. Arbeitet ein Elternteil in Ungarn und lebt dort mit dem Kind und der andere Elternteil in Österreich, ist Ungarn vor- und Österreich nachrangig zuständig und muss gegebenenfalls Ausgleichszahlungen leisten.

Kritik an Ausgleichszahlungen: „Wir haben kaum Einfluss…“

Kritik übt Ecker auch an den Ausgleichszahlungen: „Österreich gleicht hier Leistungen anderer Staaten aus. Wir haben kaum Einfluss auf die Höhe der Zahlungen, tragen aber die Kosten.“ Sie verstehe nicht, „warum immer mehr Geld ins Ausland fließt, während sehr viele Familien in unserem Land unter starkem finanziellen Druck stehen“. Und die FPÖ-Familiensprecherin abschließend: „Das ist ein unzumutbarer Zustand, der umgehend geändert werden muss.“