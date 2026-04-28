Raub: Täter fesselte Angestellte an Spülkasten – geschnappt

Raub auf eine Tankstelle in Hainburg an der Donau im März. Nun vermeldet die Polizei einen Ermittlungserfolg: Ein 41-jähriger Mann konnte festgenommen und nach Österreich ausgeliefert werden. Er zeigte sich umfassend geständig.

Es waren Szenen, die sich am späten Abend des 17. März 2026 in Hainburg abspielten. Gegen 21.45 Uhr betrat ein zunächst unbekannter, unmaskierter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle. Er verhielt sich zunächst wie ein gewöhnlicher Kunde und kaufte verschiedene Artikel, so die Polizei in einer Aussendung.

Mit silberner Waffe bedroht und gefesselt

Doch als die Angestellte die Registrierkassa öffnete, eskalierte die Situation. Der Mann zog eine silberne Faustfeuerwaffe aus seiner Umhängetasche, bedrohte die Frau und forderte Bargeld. Das Geld entnahm der Räuber schließlich selbst aus der Lade. Damit nicht genug: Der Täter drängte die Angestellte in den Lagerbereich und fesselte sie dort mit mitgebrachten Kabelbindern an einen Spülkasten. Es gelang dem Opfer später, eine Kollegin telefonisch zu alarmieren, welche die Polizei verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief vorerst ohne Erfolg. Die Angestellte blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen schweren Schock.

Festnahme in der Slowakei

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich (LKA) nahmen gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt die Spur auf. Mit Erfolg: Ein 41-jähriger slowakischer Staatsbürger konnte als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg erließ umgehend einen Europäischen Haftbefehl. Bereits am 26. März klickten in der Slowakei die Handschellen. Auch die mutmaßliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Am vergangenen Donnerstag, dem 23. April 2026, wurde der Mann schließlich nach Österreich ausgeliefert.

Geständnis und weitere Straftaten

Bei der Einvernahme durch die Beamten legte der 41-Jährige ein umfassendes Geständnis ab – nicht nur zum Raubüberfall und der Freiheitsentziehung in Hainburg. Er gab zudem zu, im Jahr 2023 mehrere Kerzenautomaten am Friedhof in Bruck an der Leitha aufgebrochen und Bargeld gestohlen zu haben. Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die Ermittler prüfen nun, ob der Mann noch für weitere, ähnlich gelagerte Straftaten verantwortlich sein könnte.