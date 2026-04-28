Taylor-Swift-Prozess: Haupttäter bekennt sich „großteils schuldig“

Am Dienstag begann am Gericht die Verhandlung gegen den 19-jährigen Beran A. und seinen mutmaßlichen Komplizen Arda K. (17). Ihnen wird vorgeworfen, einen Terroranschlag auf die Taylor-Swift-Konzerte geplant zu haben.

Die Absage der Taylor-Swift-Konzerte im August 2024 war ein Schock für hunderttausende Fans. Der Fall um den geplanten Anschlag auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien erreicht seinen gerichtlichen Höhepunkt. Die Verteidigerin von Beran A. kündigte bereits zu Prozessbeginn an, dass sich ihr Mandant zum „Großteil der Vorwürfe schuldig bekennen wird“, so in einem aktuellen Bericht vom ORF unter Berufung auf die APA. Er habe „viele Fehler gemacht“ und Menschen in Angst versetzt. Laut Anklage war er fest entschlossen, im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ein Attentat im voll besetzten Stadion zu verüben, heißt es.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen bei Prozess

Der Prozess ist auf vier Verhandlungstage angesetzt und findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Den Angeklagten drohen bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft, so der ORF.

Taylor Swift: „Konzerte betrauert, nicht Leben“

Die Künstlerin Taylor Swift bezeichnete die Absage der Konzerte später als niederschmetternd. Sie betonte in einem Statement ihre Dankbarkeit gegenüber den Behörden, da man dank ihnen Konzerte betrauert habe und keine Menschenleben . Ihr Schweigen unmittelbar nach den Vorfällen begründete sie damit, keine weiteren Provokationen riskieren zu wollen. Wir haben berichtet: Taylor Swift äußert sich erstmals nach Konzertabsagen in Wien.