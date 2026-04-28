Nikotinbeutel-Boom: Warum immer mehr Jugendliche in die neue Suchtfalle tappen

Nikotinbeutel erleben bei Österreichs Jugend einen gefährlichen Höhenflug. Während klassische Zigaretten an Boden verlieren, warnen Experten vor einer neuen Generation der Abhängigkeit.

Nikotinbeutel werden bei Jugendlichen immer beliebter und erreichen bereits die Konsumzahlen klassischer Zigaretten.

Nikotinbeutel werden bei Jugendlichen immer beliebter und erreichen bereits die Konsumzahlen klassischer Zigaretten.

Der aktuelle „Bericht zur Drogensituation 2025“ vom Public-Health-Institut Gesundheit Österreich (GÖG) zeichnet ein deutliches Bild: In Österreich hat sich ein neuer Trend festgesetzt. Der tägliche Konsum von Nikotinbeuteln unter jungen Menschen ist mittlerweile genau so hoch wie jener von herkömmlichen Zigaretten. Besonders alarmierend: Rund 8 Prozent der Schüler gaben in Befragungen an, die Beutel täglich oder fast täglich zu nutzen.

Einstieg ohne Rauch-Erfahrung

Was die Experten besonders sorgt, ist die niedrige Hemmschwelle. Viele Jugendliche greifen zu den Beuteln, ohne jemals zuvor eine herkömmliche Zigarette geraucht zu haben. Die Nikotinbeutel dienen somit nicht als Ersatz, sondern als direkter Einstieg in die Nikotinsucht. Häufig werden sie parallel zu E-Zigaretten konsumiert, welche derzeit das am häufigsten genutzte Produkt unter Jugendlichen darstellen.

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Gesetzeslücke wird langsam geschlossen

Lange Zeit bewegten sich Nikotinbeutel in einer rechtlichen Grauzone, da sie von Bundesgesetzen nicht ausreichend erfasst wurden. Die Bundesländer haben jedoch reagiert: In Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Tirol wurde die Abgabe an Minderjährige bereits ausdrücklich verboten. Auch in der Bundeshauptstadt wurde im aktuellen Berichtszeitraum eine entsprechende Novellierung beschlossen.

Prävention im Wandel

Die Fachstellen für Suchtprävention haben ihren Fokus aufgrund dieser Entwicklung massiv verschoben. Weg von der reinen Information über illegale Drogen, hin zu Schwerpunkten bei legalen Substanzen wie Tabak und eben Nikotinbeuteln. In Salzburg und im Burgenland wurden beispielsweise spezielle Workshops und Aufbaumodule entwickelt, um Jugendliche über die Risiken der „neuen Nikotinprodukte“ aufzuklären. Das Ziel der Experten ist klar: Die Lebenskompetenzen der Jugendlichen so zu stärken, dass sie gar nicht erst in die Suchtfalle tappen. Mehr zur Studie hier.