Millioneninsolvenz: Tischlereibetrieb in Konkurs

Über das Vermögen der WÖHRER Fenster-Türen-Technik GmbH wurde am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet. Als Gründe werden vor allem Kostensteigerungen, Auftragsrückgänge und Liquiditätsprobleme genannt.

Beim Landesgericht Linz wurde über das Vermögen der WÖHRER Fenster-Türen-Technik GmbH mit Sitz in Mauthausen ein Konkursverfahren eröffnet.

Beim Landesgericht Linz wurde über das Vermögen der WÖHRER Fenster-Türen-Technik GmbH mit Sitz in Mauthausen ein Konkursverfahren eröffnet.

Beim Landesgericht Linz wurde über das Vermögen der WÖHRER Fenster-Türen-Technik GmbH mit Sitz in Mauthausen ein Konkursverfahren eröffnet. Das Verfahren wurde auf Eigenantrag des Unternehmens eingeleitet. Die Gesellschaft ist im Tischler- und Handelsgewerbe tätig und auf die Herstellung, den Vertrieb und die Montage hochwertiger Fenster- und Türelemente spezialisiert. Insgesamt sind rund 80 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Zuletzt waren im Unternehmen 11 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, einschließlich der beiden Geschäftsführer, beschäftigt.

Insolvenzursachen: Kostensteigerungen, Auftragsrückgänge, Liquiditätsprobleme

Als wesentliche Ursachen der Insolvenz werden im Antrag insbesondere deutlich gestiegene Material-, Energie- sowie Lohnkosten genannt, die nur teilweise an Kunden weitergegeben werden konnten. Zusätzlich habe die angespannte Lage im Bau- und Baunebengewerbe zu einem spürbaren Rückgang der Auftragslage geführt. Auch die versuchte Beschaffung zusätzlicher Liquidität sei trotz Gesprächen mit Banken gescheitert. Ein größerer Auftrag im Umfang von rund 1,7 Millionen Euro habe sich zudem verzögert und letztlich nicht in der erwarteten Form realisiert, wodurch wichtige Deckungsbeiträge ausblieben.

Passiva in Millionenhöhe

Die Passiva werden laut Antrag mit rund 1,355 Millionen Euro beziffert, während die Aktiva – bestehend insbesondere aus Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Forderungen – mit etwa 141.000 Euro angegeben werden.

Keine Fortführung geplant

Eine Fortführung oder Sanierung des Unternehmens ist nach aktuellem Stand nicht vorgesehen, heißt es in der AKV-Aussendung. Zum Insolvenzverwalter wurde Mag. Stephan Binder, Rechtsanwalt in Linz, bestellt. Die Anmeldefrist für Forderungen endet am 12. Juni 2026, die Prüfungstagsatzung ist für den 26. Juni 2026 angesetzt.