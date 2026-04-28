So glücklich sind Österreichs über 80-Jährige wirklich

Eine neue umfassende Studie räumt mit dem Klischee vom einsamen, kranken "Greis" auf. Die Ergebnisse zeigen: Neun von zehn Senioren in Österreich sind mit ihrem Leben zufrieden.

In Wien wurde die vierte Welle der Österreichischen Interdisziplinären Hochaltrigenstudie (ÖIHS) vorgestellt. Zwischen 2023 und 2025 wurden dafür 826 Personen im Alter von über 80 Jahren in sechs Bundesländern (Wien, NÖ, Steiermark, Salzburg, Tirol und Kärnten) intensiv befragt.

Glücklich trotz Wehwehchen

Obwohl viele Befragte mit gesundheitlichen Einschränkungen kämpfen, ist die Lebensfreude ungebrochen hoch. 91 Prozent gaben an, „sehr“ oder „eher“ zufrieden zu sein. Besonders erfreulich: Auch das Thema Einsamkeit ist weit weniger verbreitet als oft angenommen. Rund drei Viertel der hochaltrigen Menschen fühlen sich laut der Erhebung nie einsam.

Die soziale Schere: Bildung als Gesundheits-Turbo

Doch die Studie bringt auch eine Realität ans Licht: Wie gesund man altert, hängt massiv vom Bildungsgrad und dem Einkommen ab. 59 Prozent der Personen mit niedriger Bildung leiden an mehreren chronischen Krankheiten. Bei Hochgebildeten ist dieser Anteil deutlich geringer. Rund ein Viertel der Hochaltrigen gilt als armutsgefährdet. Besonders betroffen sind Frauen, da sie oft geringere Renten beziehen und häufiger verwitwet sind.

Internet und Wohnen: Hier hakt es noch

In Sachen Digitalisierung gibt es Nachholbedarf. Zwar nutzen rund 40 Prozent das Internet, aber nur ein Viertel verwendet es regelmäßig. Auch beim Thema Wohnen reagieren die meisten Senioren erst, wenn es gar nicht mehr anders geht: Altersgerechte Umbauten in der eigenen Wohnung werden meist erst im konkreten Anlassfall vorgenommen.

Pflege? Am liebsten daheim

Wenn es um die Betreuung geht, ist der Wunsch eindeutig: Die große Mehrheit will in den eigenen vier Wänden bleiben. 44 Prozent können sich im Pflegefall eine 24-Stunden-Betreuung vorstellen, während nur 34 Prozent einen Umzug ins Pflegeheim in Erwägung ziehen würden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 16:37 Uhr aktualisiert