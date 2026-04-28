Verbindlichkeiten in Millionenhöhe: Gastronomiegroßhändler insolvent

Die METRADE PACKAGING GmbH aus Pasching hat ein Konkursverfahren am Landesgericht Linz eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Antrag auf rund 1,7 Millionen Euro.

Über das Vermögen der METRADE PACKAGING GmbH mit Sitz in Pasching wurde beim Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen hatte zuvor selbst einen Insolvenzeröffnungsantrag gestellt. Die Gesellschaft ist im Verpackungs- und Gastronomiegroßhandel tätig und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem Vollsortimenter für Gastronomiebetriebe.

Insolvenzursachen

Als Ursachen für die Insolvenz werden in der Aussendung ein starkes, jedoch organisatorisch nicht ausreichend begleitetes Wachstum, erhebliche Schwierigkeiten in der Buchhaltung sowie eine umfangreiche Betriebsprüfung mit daraus resultierenden Steuernachforderungen genannt. Diese konnten aus dem laufenden Geschäftsbetrieb nicht mehr gedeckt werden und führten letztlich zur Zahlungsunfähigkeit.

Verbindlichkeiten in Millionenhöhe

Zum Zeitpunkt der Eröffnung waren 31 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Antrag auf rund 1,7 Millionen Euro bei fünf Gläubigern. Dem stehen Vermögenswerte in Form von Warenlager, Forderungen, Bankguthaben sowie Anlagevermögen gegenüber, deren Verwertung im Zuge des Verfahrens zu klären sein wird. Eine Sanierung ist laut AKV nicht vorgesehen; vielmehr stehe die geordnete Abwicklung und Verwertung des Unternehmens im Vordergrund. Der weitere Verlauf soll insbesondere von der Realisierung der Lagerbestände und offenen Forderungen abhängen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 23:23 Uhr aktualisiert