Nach Gewalttaten: Linz fixiert großen Sicherheitsgipfel

Die Stadt Linz zieht die Zügel an: Als Reaktion auf jüngste Gewalttaten haben Bürgermeister Dietmar Prammer und Sicherheitsstadtrat Michael Raml nun den Termin für einen groß angelegten Sicherheitsgipfel fixiert.

Nach einem Vorfall am Südbahnhofmarkt und der aktuellen Kriminalitätsentwicklung soll nun rasch gehandelt werden. Ziel des Gipfels am 11. Mai 2026 ist es, alle relevanten Kräfte – von der Polizei bis hin zu Sozialexperten – an einen Tisch zu bringen und wirksame Schritte zur Verbesserung der Lage abzustimmen.

Breite Expertenrunde für mehr Sicherheit

An der Konferenz nehmen neben der Stadtführung auch hochrangige Vertreter der Polizei sowie Fachleute aus den Bereichen Prävention, Gesundheit und Soziales teil. Gemeinsam soll eine sachliche Einschätzung der aktuellen Sicherheitslage in Linz vorgenommen werden. Sicherheitsstadtrat Michael Raml betont, dass zur nachhaltigen Verbesserung der Lage ein ganzes Bündel an Maßnahmen notwendig sei. „Es geht darum, gemeinsam mit Polizei, Ordnungsdienst und Präventionsexperten konkrete Schritte auszuarbeiten und diese unverzüglich umzusetzen“, so Raml. Auch Bürgermeister Dietmar Prammer unterstreicht den Ernst der Lage: „Die Stadt nimmt die aktuelle Entwicklung sehr ernst. Entscheidend ist, dass alle Beteiligten eng zusammenarbeiten und rasch handeln.“