Zu hoch für die Brücke: Lkw prallt gegen Bahnunterführung

Es geschah kurz vor 7.30 Uhr am Morgen des 28. April 2026: Ein Lastwagen war auf der Schmelzhütterstraße stadteinwärts unterwegs, als die Fahrt im Bereich der dortigen Bahnunterführung ein jähes Ende fand. Die Unterführung ist deutlich mit einer maximalen Durchfahrtshöhe von 3,35 Metern gekennzeichnet, heißt es in einer Aussendung der Polizei Vorarlberg. Der Lkw war jedoch wesentlich höher. Laut ersten Informationen bemerkte der 27-jährige Fahrer die Beschränkung erst im letzten Moment. Ein Bremsversuch konnte den Zusammenstoß mit der Brückenkonstruktion nicht mehr verhindern.

Massiver Sachschaden und Gleissperre

Der Aufprall war so heftig, dass das Dach des Lkw auf einer Länge von mehreren Metern komplett aufgerissen wurde. Auch die Bahninfrastruktur blieb nicht unversehrt: Schäden entstanden am Anprallschutz, der Lärmschutzwand sowie an der Brücke selbst, wobei diese laut ersten Einschätzungen vergleichsweise gering ausfielen. Aus Sicherheitsgründen mussten beide Bahngleise für die Dauer der ersten Überprüfungen und Aufräumarbeiten gesperrt werden. Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen konnte der Bahnverkehr schrittweise wieder aufgenommen werden.