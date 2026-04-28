Komplette Sperre: Demo legt Brenner lahm

Am Samstag, dem 30. Mai 2026, wird der Brennerkorridor aufgrund einer angemeldeten Versammlung für acht Stunden komplett abgeriegelt. Autofahrer müssen an diesem Tag großräumig umfahren.

Damit es gar nicht erst zu massiven Stauungen an den Grenzen kommt, wird die Sperre international kommuniziert.

Damit es gar nicht erst zu massiven Stauungen an den Grenzen kommt, wird die Sperre international kommuniziert.

Was Pendler und Urlauber bereits jetzt einplanen sollten: Zwischen 11 und 19 Uhr wird die A 13 Brenner Autobahn in beide Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Mautstelle Schönberg und der Staatsgrenze am Brenner. Grund für das Fahrverbot ist eine von einer Privatperson angemeldete Versammlung auf der Autobahn (Bereich Matrei am Brenner), die auf Basis einer Rechtsprechung des Landesverwaltungsgerichts nicht untersagt werden konnte.

Kein Ausweichen möglich: Landesstraßen gesperrt

Auch die B 182 Brennerstraße sowie die L 38 Ellbögener Straße werden im selben Zeitraum für den Durchzugsverkehr gesperrt. Wer auf diesen Straßen unterwegs ist, muss nachweisen können, dass er zum Ziel- oder Quellverkehr gehört (z. B. durch einen Wohnsitz im Wipptal oder eine Hotelbuchung). Die Polizei wird an den Grenzen und im Wipptal kontrollieren – wer keinen Nachweis hat, wird laut Landesverkehrsabteilung konsequent zurückgeschickt.

Lkw-Fahrverbot und Umleitungsempfehlungen

Bereits ab 9 Uhr morgens gilt am 30. Mai in ganz Tirol (einschließlich Osttirol) ein Fahrverbot für Transit-Lkw über 7,5 Tonnen auf der Nord-Süd-Strecke. Das Land Tirol und die ASFiNAG raten dringend dazu: Tirol am 30. Mai großräumig zu umfahren (z. B. über die Schweiz). Auf nicht notwendige Autofahrten innerhalb Tirols an diesem Tag zu verzichten. Verkehrsverzögerungen im ganzen Land einzuplanen.