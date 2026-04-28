Unbekannte stehlen drei „Bienenvölker“

Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt derzeit die Polizei im Bezirk Imst. Unbekannte Täter entwendeten in der vergangenen Woche mehrere Bienen in Tarrenz (Tirol).

Zwischen dem 21. und dem 28. April 2026 verschafften sich die Täter Zugang zu einem Holzstand im Gemeindegebiet von Tarrenz. Dort stahlen sie drei sogenannte „Zargen“ mitsamt den darin lebenden Bienenvölkern. Für den betroffenen Imker ist der Verlust erheblich. Der entstandene Schaden beläuft sich laut ersten Informationen der Tiroler Polizer auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag.