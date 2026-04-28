Neuzugang: Rote Brüllaffen ziehen in den Zoo Salzburg ein

Der Zoo Salzburg Hellbrunn freut sich über eine neue Tierart: Mit Maurice und Matthea sind zwei Rote Brüllaffen in das Südamerikahaus eingezogen.

Die beiden Neuankömmlinge stammen aus dem Tierpark Berlin. Der vierjährige Maurice und die fünfjährige Matthea sind zwar noch nicht geschlechtsreif, erkunden aber bereits vorsichtig ihre neue Umgebung. Ab Mittwoch, 29. April, können Besucher die Tiere ab etwa 10.30 Uhr auf der Innenanlage beobachten.

Neue Wohngemeinschaft geplant

In den kommenden Wochen wartet ein spannendes Kennenlernen auf Maurice und Matthea: Sie sollen mit den Gehaubten Kapuzineraffen des Zoos vergesellschaftet werden und sich künftig gemeinsam eine Anlage teilen. Diese Form der Co-Haltung kennen sie bereits aus ihrem alten Zuhause in Berlin.