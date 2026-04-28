Am Mittwoch: Sonne im Osten, Regenschauer im Südwesten

Der Mittwoch zeigt sich in Österreich zweigeteilt: Während das Flachland im Norden und Osten von der Sonne verwöhnt wird, müssen sich der Westen und Süden auf Wolken und Regen einstellen.

Wer im Norden oder Osten lebt, darf sich freuen: Hier scheint die Sonne laut Prognose der GeoSphere Austria „ganztägig, oft sogar von einem wolkenlosen Himmel“. Es weht lediglich ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost. Die Temperaturen steigen nach einem frischen Morgen auf milde 9 bis 19 Grad, wobei es im Westen und Südwesten am wärmsten wird. Ganz anders sieht es südlich des Alpenhauptkammes und entlang der nördlichen Voralpen aus. Dort dominieren „zahlreiche dichte Wolken“ und die Sonne zeigt sich zunächst kaum. Besonders in Vorarlberg, Tirol und Kärnten muss bis in den Nachmittag hinein mit „verbreiteten Regenschauern, mitunter auch Gewittern“ gerechnet werden, bevor es langsam auflockert.

Trübes Bergwetter

In den Bergen startet der Tag mit „vielen Wolken und Nebel“. Während es an der Alpennordseite im Tagesverlauf sonniger wird, bleibt es in der Kärntner Bergwelt und den Hohen Tauern trüb. An der Alpensüdseite fällt oberhalb von rund 2.100 Metern etwas Schnee. In 2.000 Metern Seehöhe hat es zu Mittag zwischen 0 und 5 Grad.