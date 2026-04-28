Österreichischem Reality Sternchen wurde der Geldhahn zugedreht

Schock für das österreichische Reality-Sternchen Tara Tabitha: Wie sie ihren Fans in einem aktuellen Reel mitteilt, stehe sie derzeit ohne Zugriff auf ihre Finanzen da. Der Grund dafür sei eine Maßnahme des Finanzamtes.

Laut Tara Tabitha wurden sowohl ihr privates als auch ihr Firmenkonto „gleich sofort alles ratzfatz“ leergeräumt.

Laut Tara Tabitha wurden sowohl ihr privates als auch ihr Firmenkonto „gleich sofort alles ratzfatz“ leergeräumt.

Die Influencerin schildert eine unangenehme Situation beim Bezahlen eines Parktickets: „Meine Karten wurden abgelehnt, eine nach der anderen.“ Ein Blick auf die Banking-App offenbarte laut ihren Angaben das Ausmaß: „Verfügbarer Betrag war einfach auf beiden Konten null Euro.“ Zunächst habe sie an einen Hacker-Angriff geglaubt, doch dann sei die Gewissheit per E-Mail gekommen: Es ist zu einer Pfändung gekommen.

„Konto leergeräumt“ wegen Steuerschulden

Laut Tara Tabitha wurden sowohl ihr privates als auch ihr Firmenkonto „gleich sofort alles ratzfatz“ leergeräumt. Der Grund für die Pfändung sei laut ihren Behauptungen eine ausstehende Zahlung von rund 10.000 Euro, bei der es sich um eine Vorauszahlung für das Jahr 2026 handle. Dass da so schnell durchgegriffen wird, empfindet sie als „sehr exzessiv“. Die Wienerin erklärt, dass sie in den letzten Monaten aufgrund von TV-Dreharbeiten im Ausland gewesen sei und dabei „zwei Briefe scheinbar versäumt“ habe. „Nur weil man mal zwei Monate spät mit einer Rechnung ist“, den Zugriff zum eigenen Geld komplett zu verlieren, mache sie fassungslos.

Festsitzen im Ausland und Auswanderungsgedanken

Die Situation trifft Tara Tabitha mitten auf einer Reise: „Sie sitze gerade im Ausland, wo sie ohne Geld feststitze und von andere Leuten Bargeld ausborgen müsse. Für die Influencerin hat dieser Vorfall offenbar weitreichende Konsequenzen für ihre Zukunft in Österreich. In ihrem Reel lässt sie Dampf ab: „Und wenn ihr mich demnächst irgendwo auswandern seht (…) dann gehe ich woanders hin.“ Sie fühle sich „respektlos behandelt“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 20:44 Uhr aktualisiert