KI-Webseiten: Hunderte Seiten lassen sensible Infos offen liegen

Wer seine Website von einer KI bauen lässt, geht ein massives Sicherheitsrisiko ein. Hunderte Internetauftritte sind so lückenhaft konfiguriert, dass hochsensible Nutzerdaten für jeden im Netz einsehbar sind.

Besonders tückisch ist laut der Recherche, dass die Behebung der Fehler selbst Profis vor Herausforderungen stellt.

Besonders tückisch ist laut der Recherche, dass die Behebung der Fehler selbst Profis vor Herausforderungen stellt.

Eine Untersuchung von 670 Webseiten im deutschsprachigen Raum durch DIE ZEIT brachte Erschreckendes ans Licht: Beinahe jede zweite Seite wies gravierende Mängel beim Datenschutz auf. Die Liste der frei zugänglichen Daten ist lang.

Laut dem Bericht finden sich im Netz ungeschützt: Passwörter

Zahlungsdaten

Lebensläufe

Private E-Mail-Adressen von FBI-Mitarbeitern

Das technische Problem: Standardeinstellungen als Falle

Die Ursache liegt meist im technischen Unterbau. Viele KI-Tools, die Websites ohne Programmierkenntnisse erstellen, greifen auf Datenbank-Lösungen des US-Anbieters Supabase zurück, heißt es. Das Problem: In den Standardeinstellungen sind diese Datenbanken oft nicht ausreichend abgesichert. Supabase hat zwar nach Hinweisen von DIE ZEIT begonnen, Konfigurationen für neue Projekte anzupassen, bei bereits bestehenden Webseiten müssen die Betreiber jedoch selbst aktiv werden. Es sei schwierig, die Systeme nachträglich vollständig abzudichten und alle Schwachstellen zu finden.