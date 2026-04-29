Bei Hofarbeit: Haare von 28-Jähriger gerieten in Zapfwelle

Gegen 8.30 Uhr am 28. April 2026 war ein 64-jähriger Mann gemeinsam mit einer 28-jährigen Frau mit Arbeiten auf einem landwirtschaftlichen Anwesen beschäftigt. Als der Mann eine Arbeitsmaschine an seinen Traktor ankoppeln wollte, leistete die junge Frau Hilfestellung. Dabei kam es zu dem Unglück: Die 28-Jährige geriet mit ihren Haaren in die rotierende Zapfwelle der Maschine. Sie wurde verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort wurde die Verletzte vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck eingeliefert, so die Tiroler Polizei in einer aktuellen Aussendung.