Tierschutz Austria baut Österreichs längste Igel-Straße

Ein Herz für Igel und Co.: Tierschutz Austria startet eine neue Initiative, um private Gärten in sichere Lebensräume zu verwandeln. Die Garten-Vignette“.

Wer seinen Garten bereits naturnah gestaltet oder dies plant, kann ihn ab sofort online registrieren.

Wer seinen Garten bereits naturnah gestaltet oder dies plant, kann ihn ab sofort online registrieren.

In modernen Siedlungen wird es für Wildtiere immer enger. Zäune, Mauern und Betonsockel versperren Wege, während Mähroboter, Pestizide und ungesicherte Pools zur tödlichen Falle werden können. Tierschutz Austria setzt hier mit der neuen Garten-Vignette ein Zeichen für mehr Tierfreundlichkeit im eigenen Grün.

Gemeinsam gegen die Sackgasse Siedlungsraum

Das Ziel der Initiative ist es, tierfreundlich gestaltete Gärten sichtbar zu machen und miteinander zu verbinden. „Trag deinen Garten ein und werde Teil von Österreichs längster Igel-Straße“, lädt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria, ein. Durch die Vernetzung vieler einzelner Gärten entstehen Schritt für Schritt sichere Korridore, durch die sich Igel und andere Wildtiere gefahrlos bewegen können.