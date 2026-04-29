135 Kräfte im Einsatz: Dachstuhl in Bizau brannte lichterloh

Flammen am Dach, ein Großeinsatz in den Abendstunden und ein schnelles Eingreifen: In Bizau im Bezirk Bregenz ist es am Dienstag zu einem Brand bei einem Einfamilienhaus gekommen. Eine Anrainerin bemerkte das Feuer rechtzeitig.

Gegen 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand bei einem Einfamilienhaus alarmiert. Eine Frau hatte auf dem Heimweg Flammen im Bereich des Dachstuhls entdeckt und sofort reagiert. Sie verständigte die Einsatzkräfte und warnte die Bewohner, die sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befanden.

Flammen breiten sich im Dachbereich aus

Die beiden Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Feuer bereits im Bereich des Daches ausgebreitet. Um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, mussten Teile der Dachkonstruktion geöffnet werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig. Glutnester hatten sich in der Konstruktion festgesetzt, weshalb ein LKW-Kran eingesetzt wurde, um das Dach großflächig zu öffnen. Der Einsatz zog sich bis in die Nachtstunden.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand im Bereich des Kamins entstanden sein. Das Feuer dürfte sich in einer Belüftungsebene unter den Holzschindeln ausgebreitet haben. Der Hausbesitzer gab an, dass am frühen Abend sowohl ein Kachelofen als auch ein Schwedenofen eingeheizt worden waren. Die genaue Ursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine gesicherten Informationen vor. Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren mit insgesamt rund 135 Kräften. Unterstützt wurden sie vom Roten Kreuz, einem Notarzt, der Energieversorgung sowie der Polizei.