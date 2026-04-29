Ohne Führerschein und unter Drogen: Polizei stoppt gefährlichen Lenker

Mitten in der Nacht fällt ein Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen auf, kurz darauf deckt eine Kontrolle gleich mehrere schwere Verstöße auf. In Bad Leonfelden hat die Polizei nun einen Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 1.10 Uhr in der Nacht auf Mittwoch wurde eine Polizeistreife auf ein Auto mit tschechischen Kennzeichen aufmerksam. Die Beamten entschieden sich zur Kontrolle, eine Entscheidung, die sich rasch als brisant herausstellen sollte.

Mehrere schwere Verstöße bei Kontrolle entdeckt

Bereits bei der Überprüfung zeigte sich, dass der 40-jährige Lenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Doch damit nicht genug: Auch das Fahrzeug selbst war seit mehreren Wochen nicht mehr zum Verkehr zugelassen. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise, dass der Mann möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol oder Suchtmitteln stehen könnte. Ein freiwilliger Urinschnelltest wurde durchgeführt, mit eindeutigem Ergebnis. Der Schnelltest verlief positiv. Eine anschließende klinische Untersuchung verweigerte der Mann jedoch. Damit verschärft sich die rechtliche Situation zusätzlich. Der 40-Jährige wird nun wegen mehrerer Delikte angezeigt.