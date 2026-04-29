Nach Rom entführt? Die Nonnen von Goldstein spurlos verschwunden

Drei betagte Nonnen sind aus dem Kloster Goldenstein verschwunden, ohne jede Spur und ohne Information an ihre Ordensoberen. Während die Sorge wächst, steht nun eine dramatische Frage im Raum: Wo sind die Frauen?

Der Streit um das Kloster Goldenstein erreicht eine neue, unerwartete Dimension, 5 Minuten hat berichtet. Am Dienstagabend wurde bekannt, dass die drei dort lebenden Augustiner-Chorfrauen aus dem Kloster verschwunden sind, offenbar ohne Ankündigung. Ihr Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Die Nachricht sorgt für große Unruhe. „Das Verschwinden der Schwestern erfüllt mich mit sehr großer Sorge. Noch dazu weiß niemand wirklich, wo sie sich aufhalten, ob es ihnen gut geht und sie wohlauf sind und vor allem warum sie nicht im Kloster sind“, erklärte Propst Markus Grasl.

Aufenthaltsort unbekannt, sogar Helfer im Unklaren

Besonders brisant: Selbst im Umfeld der Nonnen scheint niemand genau zu wissen, wo sich die über 80-jährigen Frauen befinden. In einem Instagram-Posting aus ihrem Unterstützerkreis heißt es: „Nach heftigem Streit im Helferteam befinden sich die Schwestern nicht mehr im Kloster, Aufenthaltsort unbekannt.“ Damit wird ein Bild zunehmender Unübersichtlichkeit deutlich. Während kirchliche Stellen von einem Verschwinden ohne Information sprechen, deutet das Umfeld der Nonnen auf interne Spannungen hin. Was tatsächlich geschehen ist, bleibt vorerst offen. Sollten die Schwestern nicht rasch wieder auftauchen, drohen Konsequenzen. „Sollten die Schwestern bis morgen nicht wieder im Kloster auftauchen, sehen wir uns gezwungen, die Behörden zu informieren und Anzeige zu erstatten“, so Grasl weiter.

Konflikt eskaliert trotz Annäherung

Das Verschwinden kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich im festgefahrenen Konflikt zuletzt eine Lösung abgezeichnet hatte. Nach monatelangen Spannungen hatte sich der Vatikan eingeschaltet und einen Vermittler entsandt. Ziel war es, eine einvernehmliche Regelung für den Verbleib der Nonnen im Kloster zu finden. „Nach dem Angebot von Rom […] waren wir sehr hoffnungsfroh, einen guten gemeinsamen Weg gehen zu können. Umso größer ist nun unser Entsetzen über die aktuelle Situation“, erklärte Grasl. Die Hoffnung auf eine Einigung war zuletzt gewachsen. Gespräche liefen, Modelle für einen Verbleib der Frauen im Kloster standen im Raum. Umso überraschender kommt nun die aktuelle Entwicklung.

Romreise abgesagt: Neue Spekulationen

Zusätzliche Brisanz erhält der Fall durch eine abgesagte Reise nach Rom. Ursprünglich hätten die Nonnen in dieser Woche dorthin reisen sollen. Laut ihren Unterstützern wurde diese Reise jedoch kurzfristig gestrichen, die Kosten teilweise rückerstattet. Die Ordensfrauen selbst hatten bereits zuvor mehrfach betont, nicht nach Rom reisen zu wollen. Dennoch steht nun im Raum, dass sie möglicherweise entgegen dieser Aussagen an einen anderen Ort gebracht worden sein könnten. Konkrete Hinweise dafür gibt es derzeit allerdings nicht.

Fall sorgt international für Aufmerksamkeit

Der Konflikt um das Kloster Goldenstein beschäftigt seit Monaten nicht nur Österreich, sondern sorgt auch international für Aufmerksamkeit. Die drei Nonnen hatten sich öffentlich gegen ihre Übersiedlung in ein Seniorenheim gewehrt und waren im Herbst wieder in ihr früheres Kloster zurückgekehrt. Sie berufen sich darauf, dass ihnen ein lebenslanger Verbleib zugesichert worden sei. Die kirchlichen Verantwortlichen sehen das anders, seither wird der Streit öffentlich ausgetragen, begleitet von breiter Unterstützung in sozialen Medien. Der aktuelle Vorfall wirft nun mehr Fragen auf als je zuvor. Wo sind die Nonnen? Wer wusste von ihrem Verschwinden? Und was bedeutet das für die ohnehin schwierigen Verhandlungen?