Nach Wendemanöver: Hubschraubereinsatz und Straßensperre

In Leogang, Salzburg, kam es am Dienstabend zu einem Unfall. Ein Motorradfahrer musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Am frühen Abend des 28. April kam es im Gemeindegebiet von Leogang, auf der Hochkönigstraße (B164) zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 66-jähriger Österreicher blieb auf der Hochkönigstraße in Richtung Saalfelden stehen, um seine Fahrtrichtung nach Leogang zu wechseln. Dazu wollte er seinen Pkw über beide Fahrspuren wenden.

Hubschrauber im Einsatz

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 69-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer stürzte, und zog sich Verletzungen zu. Der Hubschrauber brachte den Motorradfahrer ins Krankenhaus. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Die Hochkönigstraße wurde für eine halbe Stunde gesperrt.