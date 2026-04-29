Mikaela Shiffrin: Salzburger wird neuer Mann an ihrer „Seite“

Superstar Mikaela Shiffrin hat einen neuen Mann an ihrer "Seite". Denn sie vertraut ihr wichtigstes Sportutensil einem Salzburger an.

Mikaela Shiffrin hat einen neuen Österreicher in ihrem Team rund um ihre Skier.

Mikaela Shiffrin hat einen neuen Österreicher in ihrem Team rund um ihre Skier.

Mikalea Shiffrin, der Mega-Skistar, vertraut auf Österreich. Besser gesagt, sie vertraut ihre Skier mitunter zwei Österreichern an. Einer davon stößt ganz neu in das Team.

Ab 1. Mai

„Das ist eine echte Auszeichnung für mich“, freut sich Niklas Skaardal über seine neue Aufgabe, berichtet die Krone. Ab dem 1. Mai verstärkt der 24-jährige Salzburger das Serviceteam von Atomic. Gemeinsam mit seinem Landsmann Robert Bürgler wird er künftig für die Ski von Weltstar Mikaela Shiffrin zuständig sein.

Skaardal war selber Skifahrer

Skaardal, Sohn der Skisport-Größen Karin Köllerer und Atle Skaardal, war selbst im Nachwuchs aktiv, bevor er 2024 seine aktive Karriere beendete. Zuletzt betreute er als Trainer und Mentor die ÖSV-Talente Jakob Greber und Moritz Zudrell. Nun folgt der nächste große Karriereschritt: „So eine Chance bekommt man nur einmal im Leben“, so Skaardal. Am 4. Mai beginnt sein Dienst, kurz darauf steht in Copper Mountain (USA) das erste Treffen mit Shiffrin an.