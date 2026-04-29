Eurotax-Blackout: Hacker-Attacke bremst Österreichs Versicherungen aus

Die Autovista Group ist bekannt durch die Fahrzeugdatenbank Eurotax und wurde cybertechnisch angegriffen. Das wirkt sich auch auf österreichische Versicherungen aus. Die Abfrage wichtiger Fahrzeugdaten ist bereits seit mehr als zwei Wochen gestört.

Schadensfälle werden langsamer bearbeitet

Unfallgutachten abzurufen funktioniert aktuell nicht. Versicherungen nutzen Eurotax mitunter, um nach Unfällen den aktuellen Marktwert eines Autos zu bestimmen und das Fahrzeug präzise zu identifizieren. Schadensfälle können derzeit aufgrund der Störung nur langsam bearbeitet werden. „Es ist tatsächlich viel mehr Arbeit und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schadenabteilungen sind derzeit sehr, sehr gut ausgelastet“, sagt Kathrin Kühtreiber, Sprecherin der Versicherungswirtschaft in Oberösterreich gegenüber dem ORF.

Cyberangriff gegen Firma

Die Autovista Group wurde Opfer eines sogenannten Ransomware-Angriffs Diese Attacke blockiert das System des Konzerns. Die Täter waren anscheinend auf Erpressung aus. Bisher kann man noch nicht sagen, ob auch Kundendaten gestohlen wurden. Deswegen sollten Österreicher derzeit besonders aufmerksam sein, wenn sie verdächtige Anrufe und Co. bekommen. Betroffene werden von der Versicherungswirtschaft aber kontaktiert, sollten Kundendaten entwendet worden sein.