Mit 130 km/h durch 70er-Zone: Polizei stoppt Raser in Wels

In Wels hat die Polizei einen Lenker gestoppt, der mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Statt der erlaubten 70 km/h fuhr der Lenker mit 130 km/h. Ergebnis: Der Lenker ist vorläufig seinen Schein los.

Gegen 23.40 Uhr führten Polizisten entlang der B137 Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei fiel ein Auto besonders auf: Statt der erlaubten 70 km/h raste ein 40-jähriger Lenker aus dem Bezirk Eferding mit 130 km/h durch den Kontrollbereich. Die Beamten stoppten das Fahrzeug wenig später. Der Mann zeigte sich bei der Kontrolle einsichtig, dennoch hatte der massive Tempoverstoß unmittelbare Konsequenzen. Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt. Zudem wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.