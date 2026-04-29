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/ ©Montage: AdobeStock / Ewald Fröch & Canva
Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeibeamten bei der Geschwindigkeitskontrolle.
Statt der erlaubten 70 km/h raste ein 40-jähriger Lenker aus dem Bezirk Eferding mit 130 km/h durch den Kontrollbereich.
Wels/OÖ
29/04/2026
Schein weg

Mit 130 km/h durch 70er-Zone: Polizei stoppt Raser in Wels

In Wels hat die Polizei einen Lenker gestoppt, der mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Statt der erlaubten 70 km/h fuhr der Lenker mit 130 km/h. Ergebnis: Der Lenker ist vorläufig seinen Schein los.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Gegen 23.40 Uhr führten Polizisten entlang der B137 Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei fiel ein Auto besonders auf: Statt der erlaubten 70 km/h raste ein 40-jähriger Lenker aus dem Bezirk Eferding mit 130 km/h durch den Kontrollbereich. Die Beamten stoppten das Fahrzeug wenig später. Der Mann zeigte sich bei der Kontrolle einsichtig, dennoch hatte der massive Tempoverstoß unmittelbare Konsequenzen. Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt. Zudem wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.

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