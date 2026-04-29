Epstein-Fall: Opfer auch in Österreich

Der Fall rund um Epstein sorg seit mehreren Monaten für Aufruhr. Nun wurde bekannt, dass es auch ein Opfer aus Österreich geben soll.

Neben hunderten Opfern der Sexualverbrechen von Jeffrey Epstein wurde nun bekannt, dass auch eine Österreicherin betroffen war, wie eine Recherche des ORF zeigt.

Er versprach Karrierechancen

Die Frau – sie bestand darauf, anonym zu bleiben – hatte mehrere Jahre intensiven Kontakt mit Epstein. 2011 lernte sie ihn bei der Arbeit in einer Anwaltskanzlei in Paris kennen. Er versicherte ihr, dass er großen Einfluss an amerikanischen Eliteuniversitäten hätte und versprach, sie in ihrer Karriere zu unterstützen.

Missbrauch und Rekrutierung

Von 2011 bis 2013 soll Jeffrey Epstein die Österreicherin verbal, sexuell und physisch missbraucht haben. Die Wienerin bestätigt auch, dass er sie dazu bringen wollte, weitere Frauen für ihn zu rekrutieren. Das belegen auch Mails der Frau, die dem ORF vorliegen sollen.

Nun droht die Kündigung

Durch die Veröffentlichung der Epstein-Files droht der Österreicherin nun die Kündigung, wenn sie nicht zustimmt, den Dienstvertrag einvernehmlich aufzulösen. Der Arbeitgeber wollte sich gegenüber dem ORF nicht zu diesen Vorwürfen äußern.

Wer war Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein war ein US-amerikanischer Financier und Sexualstraftäter. Im Jahr 2008 bekannte er sich wegen der Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen schuldig und wurde zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt. Im Jahr 2019 wurde er erneut in Untersuchungshaft genommen, wo er durch Suizid starb.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 09:39 Uhr aktualisiert