Gefahrgut-Wahnsinn & Drogen-Fahrten: Polizei zieht Bilanz

Am 28. April führte die Polizei umfangreiche Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Gefahrgut durch. Im Zuge dieser Maßnahmen sowie weiterer Amtshandlungen wurden Übertretungen festgestellt. Am Parkplatz der Raststation Golling konnte am Morgen ein slowenisches Sattelkraftfahrzeug angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug mit rund 22 Tonnen Gefahrgut beladen war und die notwendige Lenkberechtigung des 56-jährigen Lenkers dafür im März abgelaufen war.

Weitere Fehler

Zusätzlich wurden bei der Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten insgesamt 17 fehlende Ländereingaben festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Transportfirma organisierte einen Ersatzlenker. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben. Am Nachmittag kontrollierten Polizisten im Bereich Kuchl ein litauisches Sattelkraftfahrzeug. Dabei wurde ein schwerer technischer Mangel festgestellt. Ein Bremsklotz war vollständig abgenutzt, wodurch es bereits zu deutlichen Beschädigungen an der Bremsscheibe gekommen war. Die Weiterfahrt wurde dem 30-jährgen Lenker bis zur Reparatur untersagt. Darüber hinaus war das Fahrzeug unzulässig mit orangefarbenen Kennzeichnung versehen, obwohl keine entsprechende Ladung transportiert wurde.

Drogenlenker verursachte Unfall

Ein 27-jähriger Lenker verursachte auf der B162 im Gemeindegebiet von Abtenau einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme fiel den einschreitenden Beamten ein auffallend nervöses Verhalten des Lenkers auf. Ein durchgeführter Suchtgift Schnelltest verlief positiv auf THC sowie Amphetamin/Methamphetamin. Die hinzugezogene Amtsärztin stellte die Fahruntauglichkeit fest. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurden nicht genehmigte Umbauten am Fahrzeug festgestellt. Entsprechende Anzeigen werden erstattet und eine Überprüfung bei der KFZ-Prüfstelle angeregt.

Weiterer Drogenlenker

Bei der Kontrolle eines 31-jährigen Pkw Lenkers im Gemeindegebiet von Bergheim verhielt dieser sich ebenfalls auffällig. Der Sprengelarzt stellte die Fahruntauglichkeit fest. Zudem konnte eine geringe Menge Cannabis sichergestellt werden. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Entsprechende Anzeigen werden erstattet.