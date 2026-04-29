Feuer-Inferno in Katsdorf: 200 Kräfte kämpfen gegen Großbrand

Meterhohe Flammen, dichter Rauch und ein dramatischer Einsatz bis in die Morgenstunden: In Katsdorf ist in der Nacht ein Bauernhof in Brand geraten. Für die Feuerwehr begann ein Wettlauf gegen die Zeit.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintrifft, ist die Lage bereits dramatisch. Der Wirtschaftstrakt des Vierkanters steht in Vollbrand.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintrifft, ist die Lage bereits dramatisch. Der Wirtschaftstrakt des Vierkanters steht in Vollbrand.

In der Nacht auf Mittwoch steht ein Vierkanter in der Ortschaft Edt plötzlich in Flammen. Gegen 1.40 Uhr schlagen die ersten Notrufe auf. Anrainer werden durch ungewöhnliche Geräusche geweckt und entdecken das Feuer. Sie reagieren sofort, noch bevor die Einsatzkräfte eintreffen. Die beiden Hausbewohner können rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Auch mehrere Schafe werden aus dem Gefahrenbereich gerettet.

Flammen greifen rasch um sich

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintrifft, ist die Lage bereits dramatisch. Der Wirtschaftstrakt des Vierkanters steht in Vollbrand. Dichter Rauch zieht über das Gelände, Flammen schlagen hoch in den Nachthimmel. Starke Windböen verschärfen die Situation zusätzlich. Funkenflug bedroht umliegende Bäume und Gebäude. Die Einsatzkräfte müssen laufend nachlöschen, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Mammut-Einsatz mit 200 Kräften

Rund 200 Feuerwehrleute kämpfen in der Nacht gegen das Feuer. Der Einsatz wird zur logistischen Herausforderung: Weil das Anwesen abgelegen liegt, muss eine rund zwei Kilometer lange Zubringerleitung aufgebaut werden. Unterstützung kommt auch aus der Landwirtschaft. Mehrere Landwirte helfen mit Vakuumfässern, um ausreichend Löschwasser bereitzustellen. Zusätzlich wird eine Drohne eingesetzt, um den Überblick zu behalten und sogar entlaufene Schafe wieder einzufangen. „Das Zusammenspiel der vielen Kräfte funktionierte gut, die Abläufe verliefen Schlag auf Schlag und alle arbeiteten Hand in Hand“, erklärt Einsatzleiter Hannes Mayböck gegenüber mehreren Medien.

Wohnbereich gerettet: Ursache unklar

Trotz des massiven Einsatzes kann der Wirtschaftstrakt nicht mehr gerettet werden, er wird vollständig zerstört. Ein Teil des Wohnbereichs bleibt jedoch verschont. Verletzt wird bei dem Brand niemand. Neben der Feuerwehr stehen auch Polizei und Rotes Kreuz im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen derzeit noch.