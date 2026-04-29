Rund 28.000 Österreicher bekommen bald mehr Gehalt
Die österreichische Post hat die Gehaltsverhandlungen für die Mitarbeiter erfolgreich abgeschlossen. Und so steigt das Gehalt für Angestellte.
Die Gehaltsverhandlungen für die Mitarbeiter der Österreichischen Post AG sind erfolgreich abgeschlossen. Unternehmensführung und Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten einigten sich nach mehreren Verhandlungsrunden für alle Mitarbeiter einschließlich Lehrlinge auf eine Erhöhung um 3 Prozent ab 15. September statt mit 1. Juli 2026. Eventuelle Nebengebühren und Zulagen werden ebenfalls um 3 Prozent ab 1. Oktober 2026 erhöht.
Einigung ist Kompromiss
Die Einigung ist ein Kompromiss: Während die Gehälter fast so stark steigen wie die Inflation, spart die Post Kosten, indem die Erhöhung erst zweieinhalb Monate später in Kraft tritt. Zusätzlich führt die Post ein neues Leistungsmodell für die Paketzustellung ein, das im ‚KVneu‘ verankert wird.
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Neue Arbeitsplätze schaffen
Ziel ist es, in den nächsten 12 Monaten zwischen 200 bis 300 neue Arbeitsplätze in der Paketzustellung zu schaffen und neue Mitarbeiter auf kollektivvertraglicher Basis zu fairen Bedingungen in diesem neuen leistungsabhängigen Arbeitsmodell zu beschäftigen.
Diese Erhöhungen gelten vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates der Österreichischen Post AG und der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten bis zum 30. Juni 2027.
Kurzüberblick:
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- Anlass: Erfolgreiche Einigung bei den Gehaltsverhandlungen für die Mitarbeiter der Österreichischen Post AG
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- Abschluss: Erhöhung der Gehälter für alle Mitarbeiter einschließlich Lehrlinge um 3 Prozent ab 15. September 2026; Nebengebühren und Zulagen ebenfalls plus 3Prozent ab 1. Oktober 2026
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- Vereinbarung: Einführung eines neuen leistungsabhängigen Arbeitsmodells für die Paketzustellung im Kollektivvertrag „KVneu“
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- Erwarteter Effekt: Schaffung von rund 200 bis 300 neuen Arbeitsplätzen in der Paketzustellung innerhalb der nächsten 12 Monate
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- Gültigkeit: Vorbehaltlich Zustimmung von Aufsichtsrat und Gewerkschaft gültig bis 30. Juni 2027
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- Quelle/Partner: Österreichische Post AG; Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten