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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Auto.
Erst kürzlich wurde eine Tätergruppe aus Polen wegen des Einbruchsdiebstahls festgenommen.
Österreich
29/04/2026
Festgenommen

215.700 Euro Schaden: Polnische Gruppe nach Einbruch-Serie festgenommen

Seit Herbst 2025 ermittelt die Polizei gegen eine mutmaßliche polnische Tätergruppe, die beschuldigt werden, Einbruchsdiebstähle verübt zu haben.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(177 Wörter)

Die Gruppe soll bei Kfz-Händlern in Niederösterreich, Wien und Steiermark Komplettreifensätze sowie hochpreisige Fahrzeugteile gestohlen haben. Das Diebesgut sollen sie zum Weiterverkauf nach Polen gebracht haben.

Auf frischer Tat ertappt

Die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Bruck/Leitha konnte mehrere Täterfahrzeuge ausfindig machen. Nach einem Einbruchsdiebstahl am 28. November 2025 in ein Autohaus in Wien wurden drei mutmaßliche Täter festgenommen. Im Täterfahrzeug wurden Komplettreifensätze in Höhe von mehr als 25.000 Euro vorgefunden und vorläufig sichergestellt.

Vier Beschuldigte in Haft

Bei der Einvernahme waren die drei polnischen Beschuldigten im Alter von 29, 38 und 41 Jahren teilweise geständig. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die Ermittler konnten einen 30-jährigen polnischen Staatsbürger als weiteres Mitglied der mutmaßlichen Einbrecherbande ermitteln und einen Europäischen Haftbefehl erwirken. Er befindet sich derzeit in Polen in Haft und wird voraussichtlich im Herbst 2026 nach Österreich ausgeliefert. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehr als 215.700 Euro und es wurde ein Sachschaden von mehr als 5.500 Euro verursacht.

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