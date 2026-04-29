Kurze Gewitter, dann purer Sonnenschein: 27 Grad erwartet

Das Wetter in Österreich ist heute ein bisschen zweigeteilt. Im Süden und Westen gibt es einige Wolken und Regenschauer. Anderswo scheint aber die Sonne.

Heute ist das Wetter noch nicht ganz so freundlich, aber das verlängerte Wochenende wird schön!

Heute ist das Wetter noch nicht ganz so freundlich, aber das verlängerte Wochenende wird schön!

Vor allem von Vorarlberg über Tirol und Osttirol bis Kärnten gehen außerdem bis in den Nachmittag hinein verbreitet Regenschauer, mitunter auch kurze Gewitter nieder, heißt es seitens der GeoSphere. Diese Gewitter sind aber nicht stark. Am Nachmittag beruhigt das Wetter aber generell. Die höchsten Temperaturen gibt es heute im Westen und Südwesten.

So wird der Donnerstag

Am Donnerstag scheint die Sonne in allen Landesteilen von einem nahezu strahlend blauen Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Oberösterreich auch lebhaft, aus Nord bis Ost. In der Früh wird es aber noch kühl, hier liegen die Temperaturen bei minus 1 und plus 5 Grad. Mit 12 bis 20 Grad sind die Tageshöchsttemperaturen erreicht, wärmer ist es im Westen.

Sonnenanbeter oder Schneefan: Welches Wetter bevorzugst du? Frühling, wenn die ersten Blumen blühen. Sommer: Der Sprung ins kühle Nass gehört dazu. Nichts geht über einen Herbstspaziergang durchs bunte Laub. Winter: Wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Verlängertes Wochenende wird wettertechnisch toll

Auf das verlängerte Wochenende darf man sich wettertechnisch freuen. So wird das Wetter sonnig und es wird auch immer wärmer. Am 1. Mai, strahlt die Sonne vom Himmel und es wird zwischen 16 und 15 Grad warm. „Am Samstag gibt es dann Höchsttemperaturen von 26 Grad und am Sonntag wird es noch eine Spur wärmer“, verrät GeoSphere-Meteorologe Christian Csekits auf Anfrage von 5 Minuten. Am Samstag kann es am Nachmittag stellenweise regnen, aber eher selten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 10:53 Uhr aktualisiert